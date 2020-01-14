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«Я замужем за вампиром?»: Краснова подшутила над сыном Орбакайте в бассейне

В отличие от супруги, Никита Пресняков воспользовался солнцезащитным кремом.

«Я замужем за вампиром?»: Краснова подшутила над сыном Орбакайте в бассейне
Алена Краснова (Фото: Instagram.com/alenaakrasnova)

22-летняя Алена Краснова вместе с мужем проводит январские каникулы на Бали. После романтического ужина в одном из местных баров супруги решили провести утро в бассейне. В отличие от своей возлюбленной, солист группы Multivers воспользовался солнцезащитным кремом. Невестка Аллы Пугачевой не оставила этот факт без внимания, подшутив над Пресняковым-младшим.

«Я замужем за вампиром?!» — обратилась к Никите его супруга, указав на бледную кожу музыканта.

Певец Никиты Пресняков
Никита Пресняков в отличие от своей жены воспользовался солнцезащитным кремом пред тем, как устроить заплыв в бассейне (Фото: Instagram.com/alenaakrasnova)

При этом Алена пожаловалась на то, что из всей компании (на Бали супруги оправились вместе с близкими друзьями) она сгорела на солнце одной из первых. Модель запечатлела на камеру свою покрасневшую кожу в зоне декольте. Кроме того, у возлюбленной старшего внука примадонны отечественного шоу-бизнеса обгорели нос и плечи.

Модель Алена Краснова обгорела на пляже
Алена Краснова пожаловалась на то, что она обгорела на пляже (Фото: Instagram.com/alenaakrasnova)

По словам Алены, она с нетерпением ожидала этих зимних каникул. Девушка подметила, что просто без ума от Бали. Ведь их с Никитой отель расположен в самом центре джунглей. Кроме того, модель говорила и о том, что хотела бы насладиться отдыхом в горах. Краснова мечтает встать на сноуборд.

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Тэги:

Алена КрасноваАлла Пугачевадети звездЗвездные детиКристина ОрбакайтеМаксим ГалкинНикита Пресняков
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«Я замужем за вампиром?»: Краснова подшутила над сыном Орбакайте в бассейне
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