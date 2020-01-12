ЗВЕЗДЫ

«Это слишком»: невестка Орбакайте в черном бикини повеселилась на Бали

Алена Краснова проводит отпуск на любимом курорте с мужем.

«Это слишком»: невестка Орбакайте в черном бикини повеселилась на Бали
Алена Краснова. фото: instagram.com/alenaakrasnova/

Никита Пресняков родился в звездной семье. Его мама Кристина Орбакайте, папа Владимир Пресняков, а бабушка сама Алла Пугачева. Примечательно, что молодой человек не любит поп-музыку. Ему больше по душе рок. Он старается не пользоваться тем, что его родные медийные личности. Однако ради возлюбленной Алены Красновой несколько лет назад он согласился, чтобы их пышную свадьбу освещали СМИ.

Теперь влюбленные живут душа в душу. Они пока не думают о детях, а предпочитают веселиться. Избранница Никиты модель, поэтому каждый ее снимок в соцсетях безупречен. Так после Нового года, который они отметили на даче, пара приехала с друзьями отдыхать на Бали. Они любят этот курорт. Алена первым делом опубликовала снимок, на котором позирует в черном мини-бикини, который намок от воды.

Купальник позволил показать всю красоту ее фигуры. Некоторым поклонникам он показался чересчур откровенным, а другие восхитились красотой девушки. «Я думаю это слишком», «Божечки, какая красотка», «Просто богиня», «Шикарное фото. Тропический лес, джунгли. Красота», — стали писать подписчики. Однако не все они видели, что вечером Краснова с друзьями устроила небольшую вечеринку. Они пили прохладительные вечеринки и купались в бассейне. Рядом с ней находился муж, но это не помешало девушке обниматься с подругами.

фото: instagram.com/alenaakrasnova/

«Любимейшее место на земле. В этот раз решили немного разнообразить отдых и посетить два отеля. Сначала остановились в Убуде, природа здесь завораживает! Отель находится в сердце джунглей. Ну а следущая остановка по традиции Нуса Дуа. Там уже будем плавать в океане и мноооого сёрфить», — рассказала Краснова.

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Алена КрасноваЗвездный стильНикита Пресняковфото в бикини
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«Это слишком»: невестка Орбакайте в черном бикини повеселилась на Бали
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