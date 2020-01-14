41-летняя Климова с детьми выбрала тот же курорт, что и старший внук Пугачевой

41-летняя Екатерина Климова с детьми выбрали тот же курорт, что и старший внук Примадонны отечественного шоу-бизнеса. В Stories актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» рассекретила место своего отдыха.

Экс-возлюбленная Гелы Месхи проводит январские каникулы на Бали вместе с четырехлетней Беллой, сыновьями от Игоря Петренко: тринадцатилетним Матвеем и одиннадцатилетним Корнеем, а также наследницей от ювелира Ильи Хорошилова — 17-летней Елизаветой.

К слову, на этом же курорте вместе с 22-летней супругой Аленой Красновой отдыхает Никита Пресняков. По словам модели, она с нетерпением ждала этих зимних каникул. Возлюбленная музыканта уточнила, что их отель находится в самом сердце джунглей.

Климова не препятствует бывшему мужу видеться с сыновьями. Матвей и Корней часто проводит уикенды с семьей актера. Нынешняя избранница Игоря Петренко Кристина Бродская подарила ему трех дочек: Софию-Каролину, Марию и Еву. По словам актера, он не смог присутствовать на последних родах жены. Как выяснилось, в тот день он находился в театре. И только отыграв спектакль, Петренко узнал, что Кристина подарила ему дочку.