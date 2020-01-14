НОВОСТИ

41-летняя Климова с детьми выбрала тот же курорт, что и старший внук Пугачевой

Актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» рассекретила место своего отдыха.

41-летняя Климова с детьми выбрала тот же курорт, что и старший внук Пугачевой
Екатерина Климова с сыновьями Матвеем и Корнеем (Фото: Лариса Кудрявцева/"ЭГ")

41-летняя Екатерина Климова с детьми выбрали тот же курорт, что и старший внук Примадонны отечественного шоу-бизнеса. В Stories актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» рассекретила место своего отдыха.

Экс-возлюбленная Гелы Месхи проводит январские каникулы на Бали вместе с четырехлетней Беллой, сыновьями от Игоря Петренко: тринадцатилетним Матвеем и одиннадцатилетним Корнеем, а также наследницей от ювелира Ильи Хорошилова — 17-летней Елизаветой.

Екатерина Климова отдыхает с детьми на Бали. Фото: Instagram.com/klimovagram
Екатерина Климова отдыхает с детьми на Бали. Фото: Instagram.com/klimovagram

К слову, на этом же курорте вместе с 22-летней супругой Аленой Красновой отдыхает Никита Пресняков. По словам модели, она с нетерпением ждала этих зимних каникул. Возлюбленная музыканта уточнила, что их отель находится в самом сердце джунглей.

Климова не препятствует бывшему мужу видеться с сыновьями. Матвей и Корней часто проводит уикенды с семьей актера. Нынешняя избранница Игоря Петренко Кристина Бродская подарила ему трех дочек: Софию-Каролину, Марию и Еву. По словам актера, он не смог присутствовать на последних родах жены. Как выяснилось, в тот день он находился в театре. И только отыграв спектакль, Петренко узнал, что Кристина подарила ему дочку.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Гела Месхидети звездЕкатерина Климоваестественная красотаЗвездные детиИгорь Петренкокрасота вне возраста
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
41-летняя Климова с детьми выбрала тот же курорт, что и старший внук Пугачевой
Интересно?
Поделись с друзьями: