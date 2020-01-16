ЗВЕЗДЫ

«Это театральный грим?»: Топурия запечатлела дочь в клетчатом платье и с «макияжем»

Четырехлетняя Оливия по назначению использовала косметику своей родительницы.

«Это театральный грим?»: Топурия запечатлела дочь в клетчатом платье и с «макияжем»
Кети Топурия. фото: instagram.com/keti_one_official/

Кети Топурия долго не могла обрести счастье в личной жизни. Теперь она уже не скрывает свой роман с дипломатом Львом Деньговым. О рэпере Гуфе, с которым у нее была романтическая история, певица не вспоминает. Недавно она съехалась с новым избранником. Новый год они встречали вместе в роскошном доме. У артистки есть дочь Оливия от первого брака, с которой она не разлучается.

Ранее Кети призналась, что возлюбленный уже познакомился с ее наследницей. У Льва тоже есть дети от прошлых отношений, поэтому ему было легко найти общий язык с крохой. Сейчас артистка наслаждается редкими днями, которые она может посвятить наследнице. Она показала, как сушит девочке волосы после ванны. Правда, позже Оливия добралась до косметики и решила сделать себе основательный макияж.

Топурия запечатлела дочку, которая сидела на полу в стильном клетчатом платье и двумя хвостиками. Она рисовала на своем лице помадой и другой косметикой. Потом малышка стала красить себе руки. «Ты кто?» — спросила ее мама. «Зомби», — ответила Оливия. «Напугай меня», — попросила певица. Девочка убедительно рыкнула. «То есть, это театральный грим у тебя?» — решила уточнить артистка и услышала утвердительный ответ.

Фото: instagram.com/keti_one_official/

По всей видимости, дочка насмотрелась на маму, которая часто делает себе макияж. К слову, многие считают Кети одной из самых стильных певиц на российской эстраде. Правда в последнее время она предпочитает объемную одежду, чем спровоцировала слухи о беременности.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

дети звездЗвездные детиЗвездный стильКети ТопурияОливия Гейхман
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Это театральный грим?»: Топурия запечатлела дочь в клетчатом платье и с «макияжем»
Интересно?
Поделись с друзьями: