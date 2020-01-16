«Это театральный грим?»: Топурия запечатлела дочь в клетчатом платье и с «макияжем»

Кети Топурия долго не могла обрести счастье в личной жизни. Теперь она уже не скрывает свой роман с дипломатом Львом Деньговым. О рэпере Гуфе, с которым у нее была романтическая история, певица не вспоминает. Недавно она съехалась с новым избранником. Новый год они встречали вместе в роскошном доме. У артистки есть дочь Оливия от первого брака, с которой она не разлучается.

Ранее Кети призналась, что возлюбленный уже познакомился с ее наследницей. У Льва тоже есть дети от прошлых отношений, поэтому ему было легко найти общий язык с крохой. Сейчас артистка наслаждается редкими днями, которые она может посвятить наследнице. Она показала, как сушит девочке волосы после ванны. Правда, позже Оливия добралась до косметики и решила сделать себе основательный макияж.

Топурия запечатлела дочку, которая сидела на полу в стильном клетчатом платье и двумя хвостиками. Она рисовала на своем лице помадой и другой косметикой. Потом малышка стала красить себе руки. «Ты кто?» — спросила ее мама. «Зомби», — ответила Оливия. «Напугай меня», — попросила певица. Девочка убедительно рыкнула. «То есть, это театральный грим у тебя?» — решила уточнить артистка и услышала утвердительный ответ.

По всей видимости, дочка насмотрелась на маму, которая часто делает себе макияж. К слову, многие считают Кети одной из самых стильных певиц на российской эстраде. Правда в последнее время она предпочитает объемную одежду, чем спровоцировала слухи о беременности.