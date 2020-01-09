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Татьяна Навка вместе с пятилетней дочкой улетела на заслуженный отдых

Как отметила фигуристка, больше всего этому порадовалась Надежда.

Татьяна Навка вместе с пятилетней дочкой улетела на заслуженный отдых
Навка с дочкой отправились отдыхать/http://globallookpress.com/

Фигуристка Татьяна Навка, которая все праздники выступала в «Мегаспорте» с ледовым шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств», улетела вместе с пятилетней дочкой Надеждой на отдых. При этом фигуристка не пояснила, в какой именно стране они будут проводить время.

«Полетели на заслуженный отдых. Больше всех счастлива Надежда. Мой маленький ангел выдержала и отработала все праздники! Горжусь!» — заявила фигуристка.

Добавим, что в шоу участвовала и ее дочь Надежда. Девочка выполняла все установки звездной родительницы. Кстати, под постом Навки отметились многие знаменитости. К примеру, олимпийская чемпионка Сочи Аделина Сотникова пожелала Навке и ее ребенку хорошего отдыха. Певица Слава добавила, что мать и дочь – настоящие трудяжки.

Напомним, что вместе с Навкой в ее шоу выступал и фигурист Петр Чернышев. Как известно, его супруга актриса Анастасия Заворотнюк сейчас проходит лечение от тяжелого заболевания. В один из дней шоу Петр Чернышев появился на льду со своей годовалой дочкой Милой. Некоторые зрители в зале не смогли в этот момент сдержать слез умиления.

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Татьяна Навка вместе с пятилетней дочкой улетела на заслуженный отдых
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