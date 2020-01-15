«Увидели и просто ахнули!»: 44-летняя Навка в бикини сразила роскошными ногами

44-летняя Татьяна Навка проводит январские каникулы вместе с младшей дочкой Надеждой. Малышка в свои пять лет дебютировала в ледовом мюзикле вместе со звездной мамой, олимпийской чемпионкой Аленой Загитовой и мужем Анастасии Заворотнюк — Петром Чернышевым. К слову, для подопечной Этери Тутберидзе участие в постановке «Спящая красавица: Легенда двух королевств» также стало первым в ее карьере. До этого фигуристка выступала исключительно на спортивных этапах.

После насыщенного и плодотворного года Татьяна Навка позволила себе взять небольшой отпуск. Примечательно, что экс-партнерша Романа Костомарова в танцах на льду пока не раскрыла место своего отдыха. На личной страничке в Instagram знаменитость опубликовала свежее фото, представ в кадре в купальнике лимонного оттенка. Поверх бикини спортсменка накинула легкую пляжную рубашку. Образ фигуристки дополнила широкополая соломенная шляпа и солнезащитные очки.

Большинство из подписчиков Навки в комментариях под ее отпускным фото сошлись во мнении, что спортсменка обладает роскошными ногами и эффектной фигурой, которой могли бы позавидовать и юные девушки.