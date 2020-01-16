Экс-жена Абрамовича устроит свадебное торжество за 400 млн рублей

Несколько месяцев назад Даша Жукова тайно вышла замуж за Ставроса Ниархоса. Теперь влюбленные готовятся потратить миллионы на торжество в Швейцарии.

Дарья Жукова была не просто возлюбленной, а женой известного олигарха Романа Абрамовича. Однако в 2017 году они мирно расстались, заверив, что продолжат вместе растить детей и заниматься бизнесом.

После этого предпринимательница старалась держаться в тени, но иногда ее видели на отдыхе с друзьями из Голливуда. Она тепло общается с Кэти Перри и Орландо Блумом. Три года девушка строит отношения с греческим миллиардером Ставросом Ниархосом. После отдыха в Хорватии в прошлом году она получила предложение руки и сердца.

В октябре, по данным СМИ, Жукова снова стала замужней дамой. Влюбленные устроили церемонию бракосочетания в Париже. Бизнесвумен и ее избранник пригласили на праздник только самых близких друзей и родственников, по словам инсайдеров. Но похоже, что бывшая супруга Абрамовича решила поддержать современную традицию — устраивать свадебный праздник для друзей отдельно.

Уже в ближайшие выходные Жукова закатит вечеринку в честь брака с Ниархосом на курорте в Швейцарии, на берегу озера Санкт-Мориц. Так как она богата, как и ее избранник, то молодожены готовы потратить на пышное торжество свои миллионы.

Как стало известно журналистам, они спустят 5 миллионов фунтов стерлингов, а это 400 миллионов рублей. Сначала пара обменяется клятвами в мэрии города Санкт-Мориц, а затем устроит вечеринку в фешенебельном отеле Kulm St. Moritz, принадлежащем семье жениха. Гости будут любоваться видом на озеро и Альпы.

На улице будут установлены шатры, а британский диджей Марк Ронсон будет отвечать за музыку на вечеринке. По некоторым данным, влюбленные позвали около 500 гостей, включая звезд — Гвинет Пэлтроу, Дэвид Бекхэм, Лив Тайлер, Диана фон Фюрстенберг. Неудивительно, что большое внимание будет уделено безопасности. Репортеров Жукова не позвала, но не исключено, что папарацци проберутся на главную вечеринку этого года, пишет издание Page Six.