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«Наш дорогой и единственный»: Толкалина обратилась к Егору Кончаловскому

Актриса поздравила режиссера с 54-летием.

«Наш дорогой и единственный»: Толкалина обратилась к Егору Кончаловскому
Любовь Толкалина и Егор Кончаловский (Фото: Globallookpress.com)

15 января свой день рождения отмечает сын Андрея Кончаловского. На личной страничке в Instagram именитого режиссера с 54-летием поздравила его экс-возлюбленная Любовь Толкалина. Знаменитость подметила, что ничто не может помешать ее желанию бесконечно радоваться и благодарить судьбу за то, что она послала ей встречу с таким человеком. По словам артистки, она благодарна Егору за все, включая их приключения, рождение общего ребенка и даже расставание.

Толкалина пожелала Егору Кончаловскому исполнения самых заветных желаний, безграничного счастья, крепкого здоровья, творческих свершений и любви. Актриса призналась, что всегда уважала экс-возлюбленного за внутреннюю силу и спокойствие.

«Наш дорогой и единственный», — обратилась к режиссеру Толкалина.

С днем рождения именинника поздравила и Ольга Кабо. Актриса подметила, что согласна со всеми словами его экс-возлюбленной.

«С Днем рождения, Егор! Люба, благодарю за прекрасные, мудрые слова», — отметила супурга бизнесмена Николая Разгуляева.

Напомним, что от Егора Кончаловского актриса родила дочку Марию. После окончания школы девушка вместе со своим молодым человеком переехала в Санкт-Петербург. В этом городе молодые люди сняли квартиру. Однако позже наследница режиссера уточнила, что она планирует вернуться в Москву.

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Тэги:

дети звездЕгор Кончаловскийестественная красотаЗвездные детикрасота вне возрастаЛюбовь Толкалина
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«Наш дорогой и единственный»: Толкалина обратилась к Егору Кончаловскому
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