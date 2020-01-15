«Наш дорогой и единственный»: Толкалина обратилась к Егору Кончаловскому

15 января свой день рождения отмечает сын Андрея Кончаловского. На личной страничке в Instagram именитого режиссера с 54-летием поздравила его экс-возлюбленная Любовь Толкалина. Знаменитость подметила, что ничто не может помешать ее желанию бесконечно радоваться и благодарить судьбу за то, что она послала ей встречу с таким человеком. По словам артистки, она благодарна Егору за все, включая их приключения, рождение общего ребенка и даже расставание.

Толкалина пожелала Егору Кончаловскому исполнения самых заветных желаний, безграничного счастья, крепкого здоровья, творческих свершений и любви. Актриса призналась, что всегда уважала экс-возлюбленного за внутреннюю силу и спокойствие.

«Наш дорогой и единственный», — обратилась к режиссеру Толкалина.

С днем рождения именинника поздравила и Ольга Кабо. Актриса подметила, что согласна со всеми словами его экс-возлюбленной.

«С Днем рождения, Егор! Люба, благодарю за прекрасные, мудрые слова», — отметила супурга бизнесмена Николая Разгуляева.

Напомним, что от Егора Кончаловского актриса родила дочку Марию. После окончания школы девушка вместе со своим молодым человеком переехала в Санкт-Петербург. В этом городе молодые люди сняли квартиру. Однако позже наследница режиссера уточнила, что она планирует вернуться в Москву.