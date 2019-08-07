«Развлекаемся и отдыхаем»: Кабо провела уикенд в компании Смеховой

51-летняя Ольга Кабо провела уикенд в компании Алики Смеховой. Актриса вместе с младшими детьми посетила «Москвариум» на ВДНХ. Примечательно, что 7-летний Виктор с легкостью нашел общий язык с наследником Смеховой — одиннадцатилетним Макаром. Несмотря на то, что сын Кабо младше своего друга на четыре года, они сразу поладили между собой.

На личной страничке в Instagram актриса опубликовала свежие совместные кадры с Аликой Смеховой и детьми. По словам Кабо, они с Витюшей проводят лето очень активно. Вместе с сыном Ольга ходит по гостям, посещает различные фестивали. Недавно знаменитость устроила для Виктора детский праздник в честь его дня рождения. На семейном торжестве присутствовала близкая подруга Кабо — телеведущая Эвелина Бледанс с «солнечным сыном» Семой.

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А на днях актриса привела сына в «Москвариум», компанию Ольге Кабо составила Алика Смехова с сыном Макаром. Им удалось посмотреть шоу с выступлением морских животных: косаток, дельфинов, моржей и морских львов.

«Развлекаемся и отдыхаем!! Прекрасно провели время», — отметила актриса.

Напомним, что у Ольги Кабо есть двадцатилетняя дочь Татьяна. А у ее подруги — 19-летний сын Артем. Примечательно, что Смехова сделала Кабо крестной мамой своего первенца.