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Высоцкая с 82-летним Кончаловским занялись скандинавской ходьбой в отпуске

На прогулку супруга режиссера отправилась в мини-шортах и кроссовках.

Высоцкая с 82-летним Кончаловским занялись скандинавской ходьбой в отпуске
Юлия Высоцкая и Андрей Конаковский (Фото: Instagram.com/juliavysotskayaofficia)

46-летняя Юлия Высоцкая проводит январские каникулы в компании Андрея Кончаловского. В отпуске 82-летний режиссер увлекся скандинавской ходьбой. К ежедневным тренировкам мужа присоединилась и экс-телеведущая программы «Жди меня». На личной страничке в Instagram актриса опубликовала отчётные кадры. На прогулку возлюбленная 82-летнего Кончаловского отправилась в белых мини-шортах и полосатой футболке. Поверх своего одеяния Юлия накинула классический черный жакет, дополнив образ кроссовками.

«Дождик, дождик! Кап кап кап… Мокрые дорожки! Все равно пойдем гулять! Палки взяли?! Лыжи забыли», — не без иронии подметила Высоцкая.

В недавнем интервью Teleprogramma.pro актриса подметила, что за годы брака с Андреем Сергеевичем у нее с мужем появились схожие черты. Им обоим нравится путешествовать. Зачастую супруги договариваются о совместном отпуске. Однако это не мешает им принимать спонтанные решения. Юлия вполне может нарушить все планы ради того, чтобы остаться в понравившимся ей городе еще на сутки, перекупив билеты на самолет.

Телеведущая Юлия Высоцкая и ее муж Андрей Кончаловский
Юлия Высоцкая и Андрей Конаковский (Фото: Instagram.com/juliavysotskayaofficia)

От Андрея Кончаловского актриса родила двоих детей: дочку Марию и сына Петра. Ранее в эфире программы «Вечерний Ургант» на Первом канале супруг телеведущей рассказал, почему Юлия получила эпизодическую роль в его новой ленте «Грех». По словам режиссера, любимая женщина всегда должна быть в кадре.

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Андрей Кончаловскийдети звездестественная красотаЗвездные детикрасота вне возрастаЮлия Высоцкая
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Высоцкая с 82-летним Кончаловским занялись скандинавской ходьбой в отпуске
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