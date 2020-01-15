«Мамина копия»: Пелагея поделилась забавным видео с дочкой от Телегина

Певица Пелагея в конце прошлого года неожиданно объявила о разводе с Иваном Телегиным. Примечательно, что это произошло на фоне слухов об изменах хоккеиста. Его несколько раз видели в компании другой девушки. Одни решили, что артистке просто надоело это терпеть, другие уверены, что сработал закон бумеранга. По некоторым данным, в свое время Телегин бросил беременную возлюбленную Евгениею Ноур ради Пелагеи.

Певица утверждает, что рассталась с мужем на дружеской ноте. Теперь она большую часть времени проводит с подрастающей дочкой Таисией. Крохе уже скоро исполнится три года. Как девочка отреагировала на расставание родителей, пока неизвестно, но на новогоднюю елку Пелагея водила ее сама. Похоже, что и сами праздники девочка провела с мамой. Накануне артистка сделала подборку уморительных кадров с наследницей.

На забавном видео Таисия сначала пытается сказать, что спала, но забывает слово и произносит его неправильно. Потом ребенок сидит за столом и ест кашу. «А что у тебя лежит на салфетке?» — спрашивает певица. «Ягодки» — поясняет ей дочь. «А почему ты их выковыряла?» — недоумевает артистка. «Они мне мешали», — заверила девочка. Также на видео попали трогательные фото, где Пелагея позирует у елки с наследницей в плюшевых костюмах.

Многих также позабавило, как Таисия отреагировала на подарок. «Там маленькие человечки!» — восхитилась она. Девочка едва сдерживала эмоции, рассматривая презент. Пользователи Сети умилились кадрами. Некоторые отметили, что девочка похожа на свою маму. «Какие вы чудесные», «Миленькая какая, копия мама», «Мамина копия», «Какое чудо! Как из мультика!», «Прелесть! Тася такое солнышко! Вся в маму! А собака Луша такая смешная», — прокомментировали пост подписчики.