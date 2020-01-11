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Пелагея публично разрыдалась после заявления о разводе

Исполнительница является натурой с тонкой душевной организацией. Она не привыкла сдерживать эмоции, если она счастлива, то смеется, когда грустно - плачет.

Пелагея публично разрыдалась после заявления о разводе
Пелагея. Фото: Global Look Press

Накануне певица Пелагея выступила с концертом в одном из столичных клубов. Она, как всегда, буквально порвала зал своей бешеной энергетикой.

Ни для кого не секрет, что звезда разводится со своим супругом, хоккеистом Иваном Телегиным. Поэтому сейчас ей особенно важно отдавать кому-то свое тепло. И лучше всех на эту роль подходят обожаемые поклонники. 

Пелагея исполняла трогательные песни, многие из которых, судя по всему, были связаны с ее личной семейной трагедией. «Будем наполнять себя всяческими чудесами – будем слушать хорошую музыку и будем, самое главное, прощать! Обязательно нужно прощать. Прощать себя в первую очередь для начала, прощать других. Я прощаю!» — заявила звезда.

К слову, зрители во время концерта всячески старались поддержать исполнительницу. Они активно подпевали ей, улыбались и, конечно, громко аплодировали.

«Поля, мы с тобой!»— доносились до артистки крики фанатов.

Растрогавшаяся певица не смогла сдержать нахлынувшие эмоции. В итоге она разрыдалась прямо на сцене перед всем залом. Она поблагодарила поклонников и призналась им в своей любви.

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Пелагея публично разрыдалась после заявления о разводе
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