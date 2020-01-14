«Истек срок контракта Малахова»: Мария Шукшина забрала своего внука у Фрейи

Актриса призналась, что бывшая пассия ее наследника сама к ней пришла и попросила присмотреть за ребенком.

Семья Марии Шукшиной то и дело оказывается в центре скандалов. Сын актрисы Макар Касаткин встречался с Фрейей Зильбер. Многие думали, что влюбленные поженятся, но молодые люди поругались. Правда тогда девушка уже была беременна. Она родила артистке внука Марка. Это дало ей повод ходить по ток-шоу. Она жаловалась, что бывший бойфренд не участвует в жизни ребенка и не платит ей алименты.

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Фрейя заверяла, что справляется с материнскими обязанностями. Она находила способ снимать квартиру, зарабатывая в такси и подрабатывая уборщицей. Шукшина еще после рождения внука заверила, что готова взять его к себе и растить его, но Зильберт не согласилась. Касаткин тем временем заверял, что переводит алименты и покупает сыну подгузники. Общаться с самой экс-возлюбленной он не горел желанием, так как его смущало поведение девушки.

Макар женился на Илоне Александровой, создав крепкую семью. Более того, в минувшие праздники произошло чудо. В семье Шукшиной воцарил мир. Фрейя осознала, что мальчику будет лучше пожить в звездной обеспеченной семье. Бабушка малыша имеет свою версию на этот счет.

«Наконец-то истек срок контракта Малахова с Фрейей. И мы с Макаром, наконец, смогли познакомиться с чудесным малышом Марком! Не мне судить Фрейю, каждый зарабатывает, как может. Бог нам всем судья!» — написала Шукшина. По ее словам, бывшая возлюбленная ее сына просто не имела права прийти к ним с ребенком из-за заключенного контракта в одном из ТВ проектов. «За это ей платили очень хорошие деньги, чего она и не скрывает. И это надо понимать зрителям, которых одурачивают, и которые принимают эти постановки за чистую монету и верят им!» — высказалась актриса. Мария Васильевна настаивает на том, что конфликта между ней и Зильбер не было и нет.

Шукшина отрицает личные конфликты с матерью внука. Мол, во всем виноваты телевизионщики, которые хотели зрелищ, и платили за это приличные деньги. «В начале 2020 Фрейя пришла к нам (без камер) и попросила, чтобы Марк пожил в нашей семье некоторое время, на что мы с радостью и согласились!» — добавила она. Артистка опубликовала видео, на котором ее внук осматривает новогоднюю елку в ее доме. Мальчик подрос и уже уверенно сам ходит. Поклонники были рады тому, что история завершилась хэппи-эндом.