Фрейя Зильбер разгромила квартиру Марии Шукшиной

Дочка знаменитой актрисы заверила, что видела, как теперь выглядит дом ее мамы. Она высказала свои претензии девушке лично и осудила ее за некорректное поведение.

Как известно, сын Марии Шукшиной Макар Касаткин ранее встречался с Фрейей Зильбер. Однако до ЗАГСа влюбленные так и не дошли. Между ними произошла размолвка, когда девушка узнала, что беременна. ДНК-тест подтвердил, что Макар действительно отец ребенка. Вот уже около года Фрейя сама воспитывает мальчика Марка. Ранее она жаловалась на семью Шукшиных. Ее возмутило то, что сын Марии угрожает ей судами, так как хочет быть вписан в свидетельство о рождении малыша как отец, но сама девушка этого делать не отказывается.

На днях Фрейя снова стала героиней передачи «Прямой эфир». Услышав о претензиях девушки, Шукшины решились на разговор с ней в студии. Первой появилась дочь Марии Анна. Некоторое время назад она беседовала с бывшей невесткой Макара и познакомилась с маленьким родственников. Как оказалось, девушка больше не хочет молчать, так как возмущена поведением Зильбер. «Она просто затерроризировала всех. Ко всем в дверь с ноги. Такого поведения не должно быть», — заявила Анна. Девушка встала на сторону своего брата. Она уверена, что во всем произошедшем виновата исключительно Фрейя.

«Я разговаривала с Макаром. Он хочет общаться со своим сыном. Он не против даже чисто по-человечески общаться с ней, но она этого не хочет», — отметила Анна. Она сама воспитывает одна маленького сына и живет на алименты в размере семи тысяч рублей. Девушка показала корреспондентам квартиру, которую снимает. Как выяснилось, даже ей Мария Шукшина не помогает финансово. «Я хочу сама воспитать сына, поэтому и не прошу помощи!» — заверила дочь Шукшиной. Когда в студии появилась Фрейя, то она опровергла многие слова Анны.

«Ты молодец, что растишь ребенка на семь тысяч рублей, но ты могла сказать своему брату, чтобы он больше времени проводил со своим сыном. Я совсем не против, без камер могут увидеться. Мы договаривались о встрече, но он не пришел. Есть переписка наша», — рассказала девушка.

После этого Анна поспешила поведать, как Фрейя разгромила квартиру Марии Шукшиной. «Она взяла и рас******ла квартиру моей мамы кувалдой в прямом смысле слова. Я была потом в этой квартире. Там просто страшно было находиться», — заявила девушка. Фрейя в свою очередь заверила, что воспользовалась молотком, а не кувалдой. По ее словам, она не знала, что эта квартира принадлежит Марие Васильевне, так как просто оборонялась. «На двери пару вмятин оставила», — попыталась оправдаться девушка. Анна в свою очередь заверила, что пострадала не только дверь, в самой квартире царил хаус.

В итоге мама Фрейи Нина Лупарева, женщина, которая ее воспитала, вмешалась в разговор. Она заверила, что недавно разговаривала с Марией и они договорились о встрече без камер. Теперь две бабушки хотят сами урегулировать проблемы в семье, раз молодые люди никак не могут прийти к общему знаменателю. Фрейя подчеркнула, что боится, что у нее могут отнять сына. Она переживает, что ее уже вызывали в органы опеки, после чего наступило затишье. Никто с ней так и не связался.