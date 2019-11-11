«У них своя жизнь»: Федосеева-Шукшина не знала о женитьбе внука Макара

Старший из сыновей Марии Шукшиной сыграл тайную свадьбу со своей возлюбленной, девушкой по имени Илона. Как выяснилось, молодые люди зарегистрировали отношения в Таганском загсе Москвы еще в октябре, однако журналисты узнали о торжестве только спустя месяц. Корреспондент Teleprogramma.pro связался с нынешним супругом Лидии Федосеевой-Шукшиной. В коротком интервью 72-летний Бари Алибасов рассказал о том, что он впервые слышит о бракосочетании Макара Касаткина.

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Бари Каримович не стал скрывать, что именитая бабушка юноши также не была приглашена на праздник. Музыкальный продюсер нисколько не обижен на внука Лидии Николаевны. Алибасов старается не вникать в жизнь родственников Федосеевой-Шукшиной.

«А у него была свадьба?! Бабушка его не знала… А вы уверены, что все ваши внуки будут рады видеть вас на торжественных событиях?! Вот вам и ответ: каждый человек живет своей жизнью. У них своя жизнь, а у нас своя. Мы в прекрасных отношениях. Я семь раз сам женился и никого никуда не звал», — добавил Бари Каримович.

Супруг Лидии Николаевны заявил, что даже теперь, узнав о свадьбе Макара, он не собирается поздравлять молодого человека с этим радостным событием.

«А что я должен навязываться со своими звонками, я приличный человек. Нас не хоронят в одном гробу, нас не хоронят в один день, каждый живет своей жизнью. А она у всех разная», — настоял на своем музыкальный продюсер, добавив, что в данном случае неуместно напоминать о семейных или родственных узах.

Напомним, что ранее Мария Шукшина признала внука от Фрейи Зильбер. Девушка состояла в романтических отношениях с Касаткиным. Однако, еще будучи беременной, экс-возлюбленная Макара объявила о расставании с внуком Федосеевой-Шукшиной. Несостоявшаяся невестка актрисы требовала, чтобы бывший избранник признал свое отцовство. Фрея согласилась на проведение теста ДНК, подтвердив, что родила сына от наследника именитой фамилии.