Сын Марии Шукшиной обеспокоен аморальным поведением Фрейи Зильбер и его влиянием на их ребенка

Макар Касаткин в разговоре с сестрой также заявил, что его бывшая возлюбленная должна была сесть в тюрьму. Все эти неприглядные подробности были обсуждены в новом выпуске передачи «Прямой эфир».

Больше года назад сын Марии Шукшиной Макар Касаткин встречался с Фрейей Зильбер.Многие думали, что влюбленные поженятся, но молодые люди поругались. Даже появление на свет общего ребенка не укрепило их отношения, и они расстались. Сейчас их сыну Марку уже десять месяцев. Он учится ходить. Фрейя находится в ссоре с бывшим возлюбленным и его семьей. Она пытается сама зарабатывать деньги на содержание наследника, так как алиментов в семь тысяч рублей ей не хватает на то, чтобы прокормить малыша.

Девушка считает, что Макар должен ей платить больше денег, поэтому обивает пороги домов его родственников, чтобы с их помощью повлиять на молодого человека.

больше по теме Сын Марии Шукшиной готовится сыграть свадьбу с новой возлюбленной Макар Касаткин со дня на день подаст заявление в ЗАГС.

Недавно сын Марии Шукшиной обратился в органы опеки, так как хочет быть официально вписан в свидетельство о рождении мальчика. Фрейя же опасается, что он и его семья захотят отнять у нее ребенка. Неделю назад она виделась с сестрой Макара Анной. Сначала у них состоялась дружеская беседа, а потом они начали высказывать претензии друг к другу.

Анна утверждает, что ее брат хочет видеться с сыном, но Зильбер этому препятствует. Ее несостоявшаяся невестка отрицает эту информацию. В новом выпуске передачи «Прямой эфир» впервые за долгое время высказал свое мнение и Макар. Он отметил в разговоре с сестрой, который был снят на скрытую камеру, что его маме скидывают фото, где его бывшая возлюбленная позирует то с мужчиной с усами, то потом уже с другим мужчиной. Все это ему не нравится.

«Знаешь, тоже детская психика, когда ребенок видит, что мать в обнаженном состоянии, у нее один мужик, второй мужик. Намного лучше взять его сейчас, чем он придет лет через 10 и устроит. Ну, или она из него выжмет последнее, или, не дай бог, там еще что-то случится. То, что мутит суд — это что-то невообразимое. Они хотят, видимо, это сослать в Барнаульский суд. И ты представляешь: она раз не явится, два не явится — и так вот мотаться в Барнаул. Ну, там один раз — я понимаю. А там два-три раза, выходит это четыре часа туда-обратно. Плюс деньги на перелет, тоже нормально наберется», — высказался молодой человек.

Он заверил, что с Фрейей не общается, так как не может ее переносить на дух. Комментировать слова Касаткина Зильбер стала неохотно. Девушка пояснила, что на снимках с ней был запечатлен ее бывший возлюбленный, но у нее с ним не сложились отношения. Она также отметила, что ее сын очень быстро растет и у малыша нет никаких проблем. Тем не менее, по словам Макара, с ним однажды общалась соседка Фрейи, которая попросила его забрать ребенка. «Говорит, выходит с коляской, бутылищем, понимаешь», — поделился он с сестрой.

Анна появилась в студии передачи. Она заверила, что если бы в Сети не появились фото Зильбер в нижнем белье на кровати с мужчиной и ребенком, то скандала бы не было. Эксперты в студии отметили, что у суда будет основание отдать ребенка на воспитание отцу, если выяснится, что Фрейя употребляет наркотики. Макар не сомневается, что она ведет нездоровый образ жизни.

«Я смотрю на ее фото в ватсапе, там все рожа убитая», — заявил он. При этом сам молодой человек сейчас ищет работу. Он хочет устроиться охранником. В конце передачи был показан еще один отрывок его разговора с Анной. Касаткину стало известно от мамы, что Фрейя должна отбывать наказание в тюрьме, но за нее сидят за решеткой два человека, которым она переводит ежемесячно деньги. «Она приплачивает по 300 штук, что ли, в месяц. Один сейчас должен выйти, а второй сидит», — рассказал Макар. Услышанное рассмешило Фрейю. Она стала отрицать все слова бывшего возлюбленного.