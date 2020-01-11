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Нюша в топе-бюстье и серебристом кардигане отметилась за кулисами концерта

Супруга бизнесмена Игоря Сивова позировала в босоножках на шпильке, сделав акцент на длине ног.

Нюша в топе-бюстье и серебристом кардигане отметилась за кулисами концерта
Нюша (Фото: Instagram.com/nyusha_nyusha)

На личной страничке в Instagram возлюбленная бизнесмена Игоря Сивова анонсировала показ Новогоднего «Огонька» на телеканале «Россия-1» в 23:55 по московскому времени. В сопровождении своих слов Нюша опубликовала свежий закулисный снимок, представ перед объективом фотокамеры в серебристом костюме. Артистка отдала предпочтение мини-шортам и блестящему металлизированному кардигану.

Образ певицы дополнили босоножки на шпильке. Тем самым поп-исполнительница сделала акцент на длине ног. Не забыла Нюша и о топе-бюстье, продемонстрировав на съемках концерта свою талию. Певца впервые стала мамой в ноябре 2018 года. Ранее артистка рассекретила имя дочери, объяснив свой выбор. Малышку певица назвала Симбой.

Возлюбленная Игоря Сивова уверенна, что у сильной личности должно быть сильное имя. Нюша подметила, что не хочет делать из дочки звезду. Певица надеется, что в будущем Симба сама определиться, кем она хочет стать. По словам артистки, после родов она боялась просить совет у мужа в вопросах, связанных с воспитанием ребенка. Нюша считала, что возлюбленный разочаруется в ней, если поймет, как непросто ей дается материнство.

Певица уточнила, что она очень благодарна своей маме, которая многое взяла на себя, еще до того, как они с мужем нашли для дочери подходящую няню. Нюша не стала скрывать: для нее в этом вопросе важен опыт и практические навыки. Возлюбленная Игоря Сивова подметила, что больше доверяет няням возраста ее мамы — Ирины Шурочкиной. В первое время они с мужем справлялись с ребенком без помощи близких.

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Нюша в топе-бюстье и серебристом кардигане отметилась за кулисами концерта
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