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Муж Нюши поделился редким фото с дочкой и сыновьями от первого брака

Супруг певицы устроил праздничную фотосессию с наследниками.

Муж Нюши поделился редким фото с дочкой и сыновьями от первого брака
Нюша и Игорь Сивов. фото: globallookpress.com/

Нюша уже три года живет в браке с Игорем Сивовым. Влюбленные не любят говорить о личной жизни. Даже свадьбу они тайно сыграли на Мальдивах. Также первое время певица скрывала, что беременна. Более того, рожать она уехала в США. В ноябре прошлого года артистка родила своего первенца — дочку. Девочку она показала только в декабре этого года. Более того, звезда рассекретила ее имя. Кроха получила необычное имя Симба.

К слову, у мужа Нюши есть дети от первого брака с хореографом Еленой. У него подрастают два сына. Они развелись в 2016 году, но Сивов поддерживает отношения с наследниками и активно участвует в их воспитании. В преддверии Нового года он решил собрать наследников вместе и устроил праздничную фотосессию. Игорь облачился в красный свитер, а его сыновья — в белые свитера, и только малышка Симба предстала в джемпере.

Они позировали вместе у новогодней елки. «Ребенок рождается с потребностью быть любимым, и в этом смысле всю жизнь остается ребенком. Новогодние праздники — прекрасное тому доказательство!» — написал Сивов.

Одна из поклонниц поинтересовалась у мужа певицы, как ему удается сохранять теплую атмосферу с детьми. «Только ежедневная работа над собой. Я учусь каждый день: в книгах, в своей жене, в детях, в партнерах и друзьях и даже в тех, кто негативен ко мне, тоже многому учусь», — признался он. А подписчики восхитились снимком и наследниками Игоря. «Копия старшего сына», «Какие классные», «Все трое — копия папы, ну разрез глаз 100%», «Фотография очень хорошая, теплая», — прокомментировали пост подписчики.

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Муж Нюши поделился редким фото с дочкой и сыновьями от первого брака
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