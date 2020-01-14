«Луноликая дочь Сулеймана»: Пелин Карахан показала сыновей от Бедри Гюнтая

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» не скрывает, что счастлива в браке с отцом своих наследников.

35-летняя Пелин Карахан была моложе своей экранной матери — Мерьем Узерли — по турецкому сериалу «Великолепный век» всего на год. Однако незначительная разница в возрасте с главной героиней не помешала девушке вжиться в роль дочери султана Сулеймана и его наложницы Хюррем. В браке с бизнесменом Бедри Гюнтаем актриса родила двоих сыновей. Первенцу Пелин — сыну Али Демиру исполнилось пять лет. В 2017 году супруги объявили о пополнении в семействе. В марте младший наследник актрисы Джан Эюп отпраздновал свое двухлетие.

Вместе с мужем и детьми в канун Нового года экранная дочка Халита Эргенча приняла участие в студийной фотосессии. Карахан отдала предпочтению стилю family look, подарив возлюбленному и сыновьям свитшоты в новогодней стилистике. Поклонники актрисы не оставили без внимания свежий снимок Пелин, сделав девушке комплимент.

«Луноликая дочь Сулеймана», «Как Валиде со своими шехзаде!!», «Самая красивая и нежная наша Михримах», «Стали меньше сниматься, очень хотелось бы вас увидеть на экране», «Счастливое семейство!!», «Любимая дочка султана и гордость Хюррем», — обратилась к Пелин ее верные почитатели, вспомнив о том, что актриса снималась в «Великолепном веке».

К слову, наследниками обзавелись и звездные коллеги Пелин Карахан по турецкому сериалу: Нур Феттахоглу (Махидевран султан) родила дочку Элису Гюзин, малышке три годика. Мерьем Узерли воспитывает пятилетнюю дочь Лару. В браке с Фахрийе Эвджен Бурак Озчивит обзавелся первенцем — сыном Караном, ему девять месяцев.