ЗВЕЗДЫ

«Луноликая дочь Сулеймана»: Пелин Карахан показала сыновей от Бедри Гюнтая

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» не скрывает, что счастлива в браке с отцом своих наследников.

«Луноликая дочь Сулеймана»: Пелин Карахан показала сыновей от Бедри Гюнтая
Пелин Карахан (Фото: Instagram.com/pelinkarahan)

35-летняя Пелин Карахан была моложе своей экранной матери — Мерьем Узерли — по турецкому сериалу «Великолепный век» всего на год. Однако незначительная разница в возрасте с главной героиней не помешала девушке вжиться в роль дочери султана Сулеймана и его наложницы Хюррем. В браке с бизнесменом Бедри Гюнтаем актриса родила двоих сыновей. Первенцу Пелин — сыну Али Демиру исполнилось пять лет. В 2017 году супруги объявили о пополнении в семействе. В марте младший наследник актрисы Джан Эюп отпраздновал свое двухлетие.

Вместе с мужем и детьми в канун Нового года экранная дочка Халита Эргенча приняла участие в студийной фотосессии. Карахан отдала предпочтению стилю family look, подарив возлюбленному и сыновьям свитшоты в новогодней стилистике. Поклонники актрисы не оставили без внимания свежий снимок Пелин, сделав девушке комплимент.

«Луноликая дочь Сулеймана», «Как Валиде со своими шехзаде!!», «Самая красивая и нежная наша Михримах», «Стали меньше сниматься, очень хотелось бы вас увидеть на экране», «Счастливое семейство!!», «Любимая дочка султана и гордость Хюррем», — обратилась к Пелин ее верные почитатели, вспомнив о том, что актриса снималась в «Великолепном веке».

К слову, наследниками обзавелись и звездные коллеги Пелин Карахан по турецкому сериалу: Нур Феттахоглу (Махидевран султан) родила дочку Элису Гюзин, малышке три годика. Мерьем Узерли воспитывает пятилетнюю дочь Лару. В браке с Фахрийе Эвджен Бурак Озчивит обзавелся первенцем — сыном Караном, ему девять месяцев.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Бурак Озчивитдети звездЗвездные детиМерьем УзерлиНовости googleПелин Карахансериал «Великолепный век»Халит Эргенч
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Луноликая дочь Сулеймана»: Пелин Карахан показала сыновей от Бедри Гюнтая
Интересно?
Поделись с друзьями: