Мерьем Узерли в полупрозрачном платье из органзы позировала в Париже

36-летняя Мерьем Узерли проводит декабрьские каникулы во Франции. Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» приняла участие в импровизированной фотосессии в городском стиле. В качестве локации знаменитость выбрала одну из улиц в центре Парижа. В кадре партнерша Халита Эргенча позировала в полупрозрачном вечернем платье из органзы насыщенного синего оттенка. Примечательно, что ради модного снимка Мерьем согласилась предстать перед объективом фотокамеры без верхней одежды.

«Из Парижа с любовью», — добавила Узерли.

Ранее актриса отказалась от длинных локонов, сменив прическу. Мерьем отрезала волосы, сделав каре. Кроме того, девушка вернулась к более естественному цвету, отдав предпочтение медовому оттенку. После съемок в «Великолепном веке» партнерша Халита Эргенча перекрасилась из рыжего в брюнетку и успела побыть блондинкой.

Ко всему прочему, Узерли перестала скрывать, что она корректирует плохое зрение очками. По словам актрисы, с покупкой этого аксессуара она может четко и до мельчайших деталей рассмотреть любой предмет. Однако в кадре или на съемочной площадке Мерьем появляется без очков, отдавая предпочтение контактным линзам. Напомним, что актриса из «Великолепного века» одна воспитывает дочь Лару, в феврале малышке исполнится шесть лет.