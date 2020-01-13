«Сулейман бы не устоял»: Нур Феттахоглу поразила честным кадром без макияжа

39-летняя Нур Феттахоглу поделилась на личной страничке в Instagram честным фото без макияжа и фотокорректоров, вызвав шквал восторженных отзывов. Звезда «Великолепного века» поразила верных почитателей авторским селфи, отказавшись от макияжа и фильтров. В феврале 2016 года партнерша Халита Эргенча впервые стала мамой. Она родила дочку от бизнесмена Левента Везироглу. Малышку назвали Элисой Гюзин.

В своем микроблоге Нур чаще всего публикует снимки, на которых она запечатлена без сценического грима и косметики. В повседневной жизни турецкая актриса предпочитает естественность.

«Сулейман бы не устоял!!», «Красивая и естественная, само совершенство», «Нежность во взгляде!!», «Великолепная госпожа!! Наша красавица Махидевран», «Восхитительная», — обратилась к Нур ее верные почитатели.

К слову, наследниками успели обзавестись и другие актеры «Великолепного века». Так, Бурак Озчивит вместе со своей возлюбленной Фахрийе Эвджен воспитывает девятимесячного сына Карана, Мерьем Узерли в 2014 году родила дочку Лару. Экранная дочь актрисы и Халита Эргенча — Пелин Карахан подарила своему супругу бизнесмену Бедри Гюнтаю двух сыновей: пятилетнего Али Демира и двухлетнего Джана Эюпа.