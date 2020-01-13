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«Двое из ларца»: Рудковская показала двойника своего семилетнего сына

У Саши Плющенко для ледового представления есть дублер - его точная копия.

«Двое из ларца»: Рудковская показала двойника своего семилетнего сына
Рудковская и Гном Гномыч. фото: globallookpress.com/

Яна Рудковская и Евгений Плющенко стали еще популярнее за последние полгода. А все благодаря шоу «ЯнаСупер», которое отсняла Ксения Собчак. Светская львица позволила показать свою жизнь с другой стороны. Продюсер не только посещает светские рауты, но и решает несколько вопросов одновременно, заботится о родных и думает о планах по работе. Не удивительно, что ледовое шоу «Золушка» произвело фурор. Рудковская помогала мужу его создавать.

В постановке принимает участие и сын пары Александр Плющенко, которого близкие давно зовут Гном Гномыч. Он занимается фигурным катанием и мечтает стать чемпионом, как его папа. Также Яна сделала все, чтобы с малых лет он начал зарабатывать деньги и знал им цену. Мальчик в свои семь лет получает гонорары за съемки для глянца, участие в модных показах и за другие проекты.

В ледовом шоу Саша играет принца. Он выступает вместе со своим отцом, исполняя различные эффектные элементы.Как оказалось, у ребенка есть двойник. Рудковская сняла своего сына с другим мальчиком. Они предстала на видео в одинаковых костюмах. Пока юные фигуристы не повернулись, сложно было догадаться, кто из них Гном Гномыч. Плющенко-младший сразу стал пытаться узнать, как зовут его двойника. «Я Саша, а ты кто?», — настойчиво спрашивал он.

«Двое из ларца — одинаковы с лица. И оба утверждают, что они — принцы», — подписала забавный ролик Рудковская, опубликовав его в аккаунте сына.

Поклонники пришли в восторг. Многие предложили супругам сделать постановку «Принц и Нищий», так как у их сына уже есть прекрасный двойник, который может сыграть его брата. Скорее всего, малыш подменяет Сашу, когда тот не может выступать на шоу. Он его дублер.

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«Двое из ларца»: Рудковская показала двойника своего семилетнего сына
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