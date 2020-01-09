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Укушенный за попу Киркоров и длинноволосый Билан: Рудковская позабавила архивным видео

Кадры были сняты 15 лет назад, когда Яна была замужем за Виктором Батуриным.

Укушенный за попу Киркоров и длинноволосый Билан: Рудковская позабавила архивным видео
Яна Рудковская и Дима Билан. Фото: Борис Кудрявов. КП.

Яна Рудковская позабавила подписчиков своего Telegram-канала архивными видео, снятым 15 лет назад на ее дне рождения. На 30-летии продюсера встретились Филипп Киркоров, Дима Билан и второй муж Рудковской Виктор Батурин.

Между 30-летней и 45-летней Яной Рудковской трудно найти отличия, разве что в одежде. А вот современный Билан откровенно радует – нет этих странных длинных волос сзади. Впрочем, в то время была такая мода. Да и комбинезон певца, напоминающий униформу американского электрика, вызывает улыбку.

Однако главным комиком на этом импровизированном шоу выступил король российской поп-сцены, которого укусил за попу один из сыновей Рудковской и Батурина. После испуганного визга Киркоров взял себя в руки и важно констатировал: «Мальчик меня укусил за задницу».

Напомним, кроме Саши, рожденного в браке Рудковской с Евгением Плющенко, у Яны есть еще двое мальчиков – 18-летний Андрей и 17-летний Николай. Старший сын – приемный, его родила вторая жена Батурина Юлия Салтовец.

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Дима БиланЕвгений ПлющенкоНовости googleФилипп КиркоровЯна Рудковская
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Укушенный за попу Киркоров и длинноволосый Билан: Рудковская позабавила архивным видео
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