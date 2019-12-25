ЗВЕЗДЫ

«Дома настоящее волшебство»: Рудковская показала, как украсила свой особняк к Новому году

Светская львица уже не только поставила праздничную елку, но и позаботилась о декоре стола, камина и холла. Она отметила, что любит сочетание антиквариата и современных деталей.

«Дома настоящее волшебство»: Рудковская показала, как украсила свой особняк к Новому году
Яна Рудковская. фото: globallookpress.com/

Яна Рудковская последние несколько месяцев активно помогала мужу Евгению Плющенко готовиться к новому ледовому представлению «Золушка». Сама светская львица снялась в фотосессии для буклета сказочной постановки, а также позаботилась, чтобы у героев спектакля были красочные наряды от кутюр. Несмотря на свою занятость, недавно продюсер выделила время и украсила свой особняк к предстоящим праздникам.

Ранее Рудковская похвасталась роскошной живой елкой, которую поставила в зале. Наряжать ее помогали сын и муж, но не обошлось без помощи декораторов. Хвойная красавица была украшена в стиле сказки «Золушка» в золотых и голубых тонах, а у основания дерева расположили золотые тыквы. Блондинка также показала праздничный стол, который тоже всегда преображается для важных мероприятий или накануне значимых событий.

«Вот так выглядит наш прекрасный стол. Здесь использованы и ветки, и шары, и цветы, и бронза старинная. Мне очень нравится, потому что я люблю сочетание антиквариата и современных деталей. Мне кажется, получается очень красиво и неординарно. Сейчас все тренды направлены на то, чтобы миксовать», — рассказала Яна.

Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial/

Она также показала гостиную с большим камином. Там также были размещены декоративные хвойные ветки и другие украшения. Затем светская львица переместилась в холл. Там к перилам были привязаны воздушные шары, а у зеркала также размещены декоративные украшения. «Мне кажется — очень симпатично. Тем более, перед Новым годом дома настоящее волшебство», — заключила она.

Многие поклонники согласились с ней, что особняк преобразился. «Нереальная елка!!! Сколько она метров?» — поделилась впечатлениями Виктория Боня, которая накануне тоже украсила свой дом в Лондоне. «Очень волшебно и красиво!», «Нежное сочетание цветов», «Красотища», «Как в доме Снежной королевы! Поменяйте стол! Он как лед!» — стали комментировать пост подписчики.

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Тэги:

Звездный стильНовый год 2020Яна Рудковская
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«Дома настоящее волшебство»: Рудковская показала, как украсила свой особняк к Новому году
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