Звездный стиль

Мерьем Узерли в платье-бюстье отметилась на Венецианском кинофестивале

Актриса из турецкого сериала «Великолепный век» отправилась в Италию.

Мерьем Узерли в платье-бюстье отметилась на Венецианском кинофестивале
Мерьем Узерли (Фото: Instagram.com/meryemuzerlimeryem)

36-летняя Мерьем Узерли (Meryem Uzerli) не смогла пропустить одно из самых ожидаемых событий конца лета. Как и другие знаменитости, среди которых: Пенелопа Крус, Сиенна Миллер, Джуд Лоу, Мерил Стрип и наша соотечественница Юлия Снигирь — партнерша Халита Эргенча по сериалу «Великолепный век» прибыла в Италию на Венецианский кинофестиваль.

В Instagram актриса опубликовала свежий кадр, показав какой наряд она выбрала для выхода в свет. Так, на публике Мерьем появилась в приталенном платье-бюстье золотисто-бежевого оттенка с переливающимися вставками. В качестве аксессуаров знаменитость использовала цветочное колье и головной убор, напоминающий по стилю диадему.

Напомним, что еще в мае Узерли побывала на кинофестивале в Каннах. На светском мероприятии актриса увиделась с российской моделью Викторией Боней. Напомним, что экс-участница «Дома-2» занимается выпуском собственной линии одежды. В одном из интервью бывшая возлюбленная ирландского миллионера Алекса Смерфита призналась, что ее платья носят и манекенщицы с мировым именем — Ирина Шейк, Синди Кроуфорд.

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Венецианский кинофестиваль 2019Мерьем Узерлисериал «Великолепный век»Халит Эргенч

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Мерьем Узерли в платье-бюстье отметилась на Венецианском кинофестивале
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