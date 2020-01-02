«Ваш папа — счастливчик!»: беременная Самойлова рассказала об успехе дочерей

Супруга известного рэпера является многодетной матерью. Все свое свободное время она уделяет дочерям и часто хвастается их достижениями.

Супруга Джигана, Оксана Самойлова, поведала, что они с семьей Новый год встретили удачно. По ее словам, они классно повеселились дома.

«Дети не спали часов до четырех. Обычно в час они уже вырубались, и было не так весело», — похвасталась выдержкой наследниц светская львица.

В подтверждение возлюбленная музыканта опубликовала снимок в своем Instagram-аккаунте, где они запечатлены всей семьей на фоне роскошной елки. Все три дочери в одинаковых розовых платьях, и у каждой из них диадема на голове.

больше по теме Самойлова рассказала о реакции дочерей на свою очередную беременность Жена рэпера Джигана обрадовалась, что на этот раз старшая дочь гораздо спокойнее восприняла новость о скором пополнении в семействе.

Поклонники пришли в восторг от увиденного. Многих умилило фото, от которого так и веет любовью. «Какие красивые», «Ваш папа — счастливчик! Такой цветник», «Шикарно», «Прекрасные», «Очень крутое фото», — не скрывали своего восхищения фолловеры.

«Лучшая семейка», — заявил фанат.

Отметим, Джиган и Оксана воспитывают трех дочерей — Ариэлу, Лею и Майю. Недавно подтвердились слухи о четвертой беременности девушки. На этот раз счастливые родители ждут сына.