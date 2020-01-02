НОВОСТИ

«Ваш папа — счастливчик!»: беременная Самойлова рассказала об успехе дочерей

Супруга известного рэпера является многодетной матерью. Все свое свободное время она уделяет дочерям и часто хвастается их достижениями.

«Ваш папа — счастливчик!»: беременная Самойлова рассказала об успехе дочерей
Джиган и Оксана Самойлова. Фото: Global Look Press

Супруга Джигана, Оксана Самойлова, поведала, что они с семьей Новый год встретили удачно. По ее словам, они классно повеселились дома.

«Дети не спали часов до четырех. Обычно в час они уже вырубались, и было не так весело», — похвасталась выдержкой наследниц светская львица.

В подтверждение возлюбленная музыканта опубликовала снимок в своем Instagram-аккаунте, где они запечатлены всей семьей на фоне роскошной елки. Все три дочери в одинаковых розовых платьях, и у каждой из них диадема на голове.

Поклонники пришли в восторг от увиденного. Многих умилило фото, от которого так и веет любовью. «Какие красивые», «Ваш папа — счастливчик! Такой цветник», «Шикарно», «Прекрасные», «Очень крутое фото», — не скрывали своего восхищения фолловеры.

«Лучшая семейка», — заявил фанат.
Отметим, Джиган и Оксана воспитывают трех дочерей — Ариэлу, Лею и Майю. Недавно подтвердились слухи о четвертой беременности девушки. На этот раз счастливые родители ждут сына.
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Джиган детиОксана СамойловаОксана Самойлова о воспитании детейОксана Самойлова с детьмиСамойлова и Джиган
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Ваш папа — счастливчик!»: беременная Самойлова рассказала об успехе дочерей
Интересно?
Поделись с друзьями: