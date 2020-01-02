«Ваш папа — счастливчик!»: беременная Самойлова рассказала об успехе дочерей

Супруга Джигана, Оксана Самойлова, поведала, что они с семьей Новый год встретили удачно. По ее словам, они классно повеселились дома.
«Дети не спали часов до четырех. Обычно в час они уже вырубались, и было не так весело», — похвасталась выдержкой наследниц светская львица.
В подтверждение возлюбленная музыканта опубликовала снимок в своем Instagram-аккаунте, где они запечатлены всей семьей на фоне роскошной елки. Все три дочери в одинаковых розовых платьях, и у каждой из них диадема на голове.
Поклонники пришли в восторг от увиденного. Многих умилило фото, от которого так и веет любовью. «Какие красивые», «Ваш папа — счастливчик! Такой цветник», «Шикарно», «Прекрасные», «Очень крутое фото», — не скрывали своего восхищения фолловеры.
«Лучшая семейка», — заявил фанат.