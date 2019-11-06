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Горячая тема в Сети: Самойлова сделала ЭКО, чтобы родить мальчика

Такую версию выдвинули пользователи Instagram.

Горячая тема в Сети: Самойлова сделала ЭКО, чтобы родить мальчика
Оксана Самойлова. Фото https://www.instagram.com/p/B4erNfBoqYi/

Новость о беременности супруги Джигана Анастасии Самойловой не обсуждал только ленивый. Шутка ли! Девушке всего 31 год, а она успела родить уже трех дочерей! Судя по всему, музыкант настойчиво стремится к наследнику (таковы мужчины).

Похоже, что на сей раз пара наконец-то дождется мальчика. Оксана, в посте Instagram про свою беременность поставила эмодзи в виде синего сердечка, тем самым намекнув на мужской пол ребенка.

Досужие языки в Сети говорят, что с новой беременностью пара решила не рисковать и прибегла к процедуре ЭКО в Америке, которая позволяет планировать нужный пол ребенка. Якобы Пугачева с Галкиным поступили именно так перед рождением Гарри и Лизы.

Обсуждение новости о беременности Самойловой. Фото
Обсуждение новости о беременности Самойловой. Фото https://www.instagram.com/p/B4euJ0IKD9O8kktu_G-PpQc2RZOs0bQvgPbhww0/

Teleprogramma.pro решила поинтересоваться у онлайн-психолога Павла Жавнерова, почему мужчинам так важно иметь именно сына.

«Развлечения девочек очень сильно отличаются от развлечений мальчиков. И папам сложно проводить время с дочерями, потому что у них девчачьи развлечения: домики, куколки и так далее, то, что отец не понимает. А с мальчиком можно играть, покупать ему роботов или машинки, которые хотел бы купить себе. Он примерно понимает, что нравится мальчику, что ему хочется, потому что сам был маленьким ребенком. А вообще, если честно, это стереотип, вряд ли Джиган будет любить детей по-разному. Многие люди по началу хотят конкретно мальчика или девочку, а потом понимают, что на самом деле разницы никакой нет», — прокомментировал эксперт.

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ДжиганОксана СамойловаОксана Самойлова с детьми
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Горячая тема в Сети: Самойлова сделала ЭКО, чтобы родить мальчика
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