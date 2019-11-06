Горячая тема в Сети: Самойлова сделала ЭКО, чтобы родить мальчика

Новость о беременности супруги Джигана Анастасии Самойловой не обсуждал только ленивый. Шутка ли! Девушке всего 31 год, а она успела родить уже трех дочерей! Судя по всему, музыкант настойчиво стремится к наследнику (таковы мужчины).

Похоже, что на сей раз пара наконец-то дождется мальчика. Оксана, в посте Instagram про свою беременность поставила эмодзи в виде синего сердечка, тем самым намекнув на мужской пол ребенка.

Досужие языки в Сети говорят, что с новой беременностью пара решила не рисковать и прибегла к процедуре ЭКО в Америке, которая позволяет планировать нужный пол ребенка. Якобы Пугачева с Галкиным поступили именно так перед рождением Гарри и Лизы.

Teleprogramma.pro решила поинтересоваться у онлайн-психолога Павла Жавнерова, почему мужчинам так важно иметь именно сына.