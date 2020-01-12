«Мы ждали четыре года»: Джуд Лоу рассказал, как прошла его свадьба с возлюбленной

Джуд Лоу снялся во многих нашумевших фильмах, включая «Искусственный разум», «Красавчик Алфи, или Чего хотят мужчины» и «Анну Каренину». А последние несколько лет актер участвует в съемках сериала Паоло Соррентино о Папе Пием XIII. А на днях состоялась премьера продолжения сериала, которое получило название «Новый Папа». На этот раз герой Джуда оказывается в коме, поэтому кардиналы отправляются в Англию уговаривать стать «новым Папой» некоего сэра Джона Браннокса, которого сыграл Джон Малкович.
О том, как прошли съемки и о личной жизни британский актер рассказал обозревателю портала Teleprogramma.pro. Лоу признался, что не давал никаких советов Малковичу. Он отметил, что режиссер с самого начала планировал найти замену его герою. По его словам Соррентино изучал, как вообще церковь ведет себя, когда такое случается. «Как и за тем, что будет дальше, — как мой герой Ленни становится еще более сакральным героем», — пояснил Джуд.
Он отметил, что сериал, в котором весь сюжет связан с религией и церквью никого не оскорбил и не обидел. В интервью британце рассказал и о себе. Он не стал скрывать, что всегда говорит то, что думает. Более того, Лоу пообещал себе, что будет избегать драм в личной жизни. К слову, в его случае это сложно. У 47-летнего актера есть дети о разных женщин. Двух старших сыновей, Рафферти и Руди, а также дочь Айрис ему родила первая жена Сэйди Фрост. Потом у него родилась дочь София от новозеландской модели Саманты Бёрк. А в 2015 году у него родилась еще одна дочь Ада от певицы Кэтрин Хардинг.
Примечательно, что в 2019 году артист женился. Его избранницей стала молодая девушка по имени Филиппе Коэн. Гражданская церемония прошла в мэрии в центре Лондона. Многие были удивлены тому, что Джуд решил связать себя узами брака после стольких романов. Он не стал скрывать, что это решение далось ему нелегко.
«Мы ждали четыре года, пока ни пошли на этот серьезный шаг. Нет, церемония проходила не в церкви, но была великолепной — она была скорее посвящена соединению двух семей, а не только жениха и невесты. Это было очень важно для нас обоих. На свадьбе несколько раз звучала шутка о том, что среди нас присутствует Папа», — поделился актер.