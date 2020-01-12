«Мы ждали четыре года»: Джуд Лоу рассказал, как прошла его свадьба с возлюбленной

Джуд Лоу снялся во многих нашумевших фильмах, включая «Искусственный разум», «Красавчик Алфи, или Чего хотят мужчины» и «Анну Каренину». А последние несколько лет актер участвует в съемках сериала Паоло Соррентино о Папе Пием XIII. А на днях состоялась премьера продолжения сериала, которое получило название «Новый Папа». На этот раз герой Джуда оказывается в коме, поэтому кардиналы отправляются в Англию уговаривать стать «новым Папой» некоего сэра Джона Браннокса, которого сыграл Джон Малкович.

О том, как прошли съемки и о личной жизни британский актер рассказал обозревателю портала Teleprogramma.pro. Лоу признался, что не давал никаких советов Малковичу. Он отметил, что режиссер с самого начала планировал найти замену его герою. По его словам Соррентино изучал, как вообще церковь ведет себя, когда такое случается. «Как и за тем, что будет дальше, — как мой герой Ленни становится еще более сакральным героем», — пояснил Джуд.

Он отметил, что сериал, в котором весь сюжет связан с религией и церквью никого не оскорбил и не обидел. В интервью британце рассказал и о себе. Он не стал скрывать, что всегда говорит то, что думает. Более того, Лоу пообещал себе, что будет избегать драм в личной жизни. К слову, в его случае это сложно. У 47-летнего актера есть дети о разных женщин. Двух старших сыновей, Рафферти и Руди, а также дочь Айрис ему родила первая жена Сэйди Фрост. Потом у него родилась дочь София от новозеландской модели Саманты Бёрк. А в 2015 году у него родилась еще одна дочь Ада от певицы Кэтрин Хардинг.

Примечательно, что в 2019 году артист женился. Его избранницей стала молодая девушка по имени Филиппе Коэн. Гражданская церемония прошла в мэрии в центре Лондона. Многие были удивлены тому, что Джуд решил связать себя узами брака после стольких романов. Он не стал скрывать, что это решение далось ему нелегко.