«Любовник и соблазнитель»: как Джуд Лоу добился успеха

Британский актер пользуется бешеной популярностью по всему миру. Он сыграл главную роль в культовом сериале «Молодой папа», второй сезон которого вышел в ноябре 2019 года.

Джуд Лоу признался, что до сих пор очень благодарен режиссеру Паоло Соррентино за представленную возможность сняться в его легендарной картине в роли Папы Римского. Он считает, что это одно из лучших его амплуа.

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«Когда тебе 20, это все равно что оказаться посреди минного поля — страшно идти в любом направлении. Затем, в 30, задаешься вопросом, стоит ли продолжать карьеру. Когда исполняется 40, на вас начинает работать созданная репутация и лучшие предложения приходят сами», — отметил актер.

Также Джуд подчеркнул, что не позволяет своей привлекательности определять его, ведь он представляет из себя намного больше. Когда Лоу был молод, он ошибочно полагал, что красота помешает его актерской карьере. Но, на самом деле, она лишь поспособствовала его успеху.

«Вначале я чаще играл романтических героев, но образ любовника и соблазнителя не определил мою карьеру», — заявила звезда.

Артист счастлив, что ему удалось не попасть в ловушку амплуа. Он утверждает, что всю жизнь отдавал предпочтение в пользу серьезных, содержательных ролей, которые помогали ему расширить границы своих возможностей.