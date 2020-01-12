Джуд Лоу: «Я избегаю драм в личной жизни»

«Я не совершаю чудес, а нахожу себя в центре случайных совпадений», — говорит Папа Пий XIII, но ясно, что с выходом нового сезона популярного сериала Паоло Соррентино нас ждет еще одно чудо. По сюжету герой в исполнении неподражаемого Джуда Лоу оказывается в коме, поэтому кардиналы отправляются в Англию уговаривать стать «новым Папой» некоего сэра Джона Браннокса (Джон Малкович), сумевшего убедить англиканцев стать католиками.

— Не думайте, что я давал ему какие-то советы, — говорит о работе с исполнителем роли нового Папы Джуд Лоу. — Сначала всегда нужно спросить человека, хочет ли он услышать твой совет. Тем более такой известный, боготворимый артист, как Джон Малкович, любимец киноиндустрии и публики! На самом деле Паоло Соррентино рассказал мне об этой идее два года назад, за обедом в Венеции, когда мы представляли здесь «Молодого Папу». Когда он только начинал этот сериал, то сразу имел в виду, что моему герою найдется замена, ему придется отступить в тень, а мы понаблюдаем за этой ситуацией — как вообще церковь ведет себя, когда такое случается. Как и за тем, что будет дальше, — как мой герой Ленни становится еще более сакральным героем, оказывается живым мессией в восприятии других людей… Это очень круто, что роль нового Папы досталась именно Джону. Это еще один блестяще придуманный, сложный персонаж Соррентино, который воплотил фантастический артист Джон Малкович.

«Реальный Папа никогда не был нашей мишенью»

— Какой была реакция католиков на «Молодого Папу»?

— На удивление позитивной! Они поняли, что у нас не было цели пристыдить или унизить церковь. Или как-то судить ее. Думаю, у Паоло получилось исследование католической веры — он как бы подносит зеркало церкви, и, по-моему, она это оценила. Несомненно, что это кино сделано тем, у кого есть свое отношение к католицизму. Ты можешь быть верующим или неверующим, но католичество входит в саму ДНК итальянской культуры, в ДНК всех итальянцев. В общем, по-моему, даже в Ватикане получили удовольствие от нашего фильма. Реакция была позитивной.

больше по теме Джуда Лоу поставили в тупик цитатой из Достоевского Актер неоднозначно отреагировал на вопрос на пресс-конференции кинофестиваля в Венеции.

— Смотри-ка, никто даже не оскорбился.

— Я больше скажу. Мастер, который изготавливал для меня головные уборы, после фильма начал получать заказы от кардиналов и епископов во всем мире. Он заработал кучу денег! То епископ из Конго, то кардинал откуда-нибудь из Латинской Америки заказывают ему большую фиолетовую шляпу или маленькую черную.

— Вашего героя можно назвать нарциссом и человеком, одержимым демонами.

— Да, эти качества повредили бы настоящему Папе Римскому, но, для того чтобы рассказать интересную историю, главного героя нельзя лишить всех недостатков.

— Реальный Папа как-то вас вдохновлял?

— Нет, реальный Папа Римский никогда не был нашей мишенью. По крайней мере я об этом даже не думал. Но уникальная ситуация, при которой оказались живы одновременно сразу два Папы (предыдущий Папа, Бенедикт XVI, не умер, а впервые за 600 лет отрекся от престола. — Авт.), до определенной степени вдохновила Паоло на сюжет «Нового Папы». Кстати, эта ситуация будет в центре еще одного нового фильма — «Два Папы», в котором Энтони Хопкинс и Джонатан Прайс играют реальных Пап, бывшего и нынешнего. Но сам по себе Папа Франциск никогда не был для нас предметом исследования, хотя я и его поклонник — думаю, что он очень хороший. Он проповедует любовь — эмпатию, поддержку, душевную щедрость и правду, что очень важно.

«Свадьба — это серьезный шаг»

— Вы всегда режете правду-матку?

— Это очень сложно. Но и просто — нужно лишь сделать выбор и не говорить ничего, кроме нее. Это тяжелый путь, но нужно его придерживаться. А еще несколько лет назад я сделал выбор — избегать драм в личной жизни. Потому что выдерживать постоянную драму очень тяжело. Ужасно от этого устаешь. Прямолинейно относиться ко всему гораздо проще.

— А как быть, если твой муж или жена жить не могут без драмы?

— Нужно очень культурно выйти из таких отношений.

— Вы же недавно женились.

— Да, и это для меня большое решение! Впрочем, оно таким и должно быть. Мы ждали четыре года, пока ни пошли на этот серьезный шаг. Нет, церемония проходила не в церкви, но была великолепной — она была скорее посвящена соединению двух семей, а не только жениха и невесты. Это было очень важно для нас обоих. На свадьбе несколько раз звучала шутка о том, что среди нас присутствует Папа (смеется).

— Что думаете об истории с Харви Вайнштейном и всей этой компании #MeToo?

— Я работал с Харви Вайнштейном — трудно было найти в девяностые годы активно снимавшихся актеров, кто бы с ним ни работал. Но движение #MeToo я всегда поддерживал, и мне жаль, что какие-то изменения в отношении талантливых женщин внедряются довольно медленно. Я не вижу больших проблем с тем, чтобы на фестивалях была реализована концепция «50/50». Как и на съемках кино. Лично мне всегда везло с режиссерами-женщинами!

Личное дело

Джуд ЛоУ родился 29 декабря 1972 года в Лондоне в семье учителей. В 12 лет начал играть на сцене Национального молодежного музыкального театра. В 17 лет бросил школу и полностью переключился на театр. Снимался в телесериалах, первая заметная роль в кино — в картине «Уайльд». Два раза был номинирован на «Оскар» — за роли в фильмах Энтони Мингеллы «Талантливый мистер Рипли» и «Холодная гора». Шесть лет был женат на актрисе Сэди

Фрост, с которой имеет троих детей. Был помолвлен с актрисой Сиенной Миллер, с которой дважды начинал и заканчивал взаимоотношения. Четвертый и пятый ребенок Лоу родились от моделей Саманты Берк и Кэтрин Хардинг. В апреле 2019 года женился на психологе Филиппе Коун.

5 лучших фильмов Джуда ЛОУ:

— «Талантливый мистер Рипли» (1999)

— «Враг у ворот» (2001)

— «Искусственный разум» (2001)

— «Красавчик Алфи, или Чего хотят мужчины» (2004)

— «Анна Каренина» (2012)