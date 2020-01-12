ЗВЕЗДЫ

Алдонин появился на публике с дочкой Началовой и сыном от нынешней жены

Футболист сводил наследников на Красную площадь.

Алдонин появился на публике с дочкой Началовой и сыном от нынешней жены
Алдонин с дочкой. фото: globallookpress.com/

До сих пор многие не могут поверить, что Юлия Началова так рано ушла из жизни. Напомним, певица скончалась в 38 лет в больнице весной 2019 года. От брака с Евгением Алдониным у артистки осталась дочь Вера. 13-летняя девочка теперь большую часть времени проводит с папой и его новой супругой Ольгой. Также она видится с бабушкой и дедушкой. Минувшие новогодние праздники наследница певицы также провела с папой.

У футболиста также есть трехлетний сын Артем и дочка Анжелика, которая родилась чуть менее двух месяцев назад. Со своими детьми Алдонин провел выходные. Он сводил старших наследников на Красную площадь, где покатался с ними на коньках. В соцсети спортсмен поделился снимками, на которых позирует с подросшим сыном. Также на фото он запечатлел жену и дочку Началовой.

Вера заметно подросла. Она была облачена в длинный черный пуховик и вязаную шапку. Девочка улыбалась, когда ее обнимал папа. К слову, она почти догнала по росту футболиста.

«Прекрасный зимний день, вместе с Благотворительным фондом „Жизнь в Движении“ и Евгением Мироновым с удовольствием приняли участие в мероприятии „Волшебный Каток“, основная цель которого —сбор средств для помощи детям с проблемами опорно-двигательного аппарата. День разделился на две части, утреннее семейное катание с малышами, дебют Артёма на льду и вечернее со старшенькой, Верочкой, после школы, спасибо большое за приглашение, получили массу позитивных эмоций!!! Новый год продолжается!» — поделился Евгений.

Поклонники восхитились тем, какой футболист заботливый отец. «Такие приятные, позитивные люди. Папа чудо, Верочка красавица и умница», «Настоящий мужчина. Побольше бы таких, как Евгений», «Вы хороший папа! Очень приятно наблюдать за вами», — высказались подписчики.

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Евгений АлдонинЗвездные детиЮлия Началова
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Алдонин появился на публике с дочкой Началовой и сыном от нынешней жены
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