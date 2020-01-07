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Юлия Началова незадолго до смерти помогла годовалому ребенку

Исполнительница выделила малышу свои средства на лечение, хотя сама в то время не очень хорошо зарабатывала.

Юлия Началова незадолго до смерти помогла годовалому ребенку
Началова спасла от смерти ребенка/http://globallookpress.com/

Певица Юлия Началова, которая скончалась в марте прошлого года от быстро развивающегося сепсиса, незадолго до смерти очень помогла годовалому малышу. Мальчика зовут Артем Пронин. Он из Подольска.

По словам подруги Началовой Олеси Сазыкиной, Юля выделила солидную сумму из своих сбережений. При этом в последнее время она не очень хорошо зарабатывала. Выступать ее звали нечасто. Для ребенка удалось собрать огромную сумму – 900 тысяч долларов. В итоге мальчику сделали операцию в американской клинике по пересадке копий гена в головной мозг.

По словам матери малыша Аллы Прониной, они обращались за помощью во многие российские организации. В том числе в «Русфонд», однако везде им отвечали отказом. А вот подруга Началовой Олеся Сазыкина не прошла мимо призыва о помощи. Она связалась с исполнительницей, когда узнала о беде в семье малыша.

Отметим, что деньги на операцию выделила не только Началова. Помогли финансово также  певцы Николай Басков, Дима Билан, телеведущий Максим Галкин, сообщает «Комсомольская правда».

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Артем ПронинДима БиланНиколай БасковНовости googleОлеся СазыкинаЮлия Началова
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Юлия Началова незадолго до смерти помогла годовалому ребенку
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