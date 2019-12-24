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«Анжелике месяц»: Алдонин поздравил жену с первым днем рождения дочери

В честь этого события бывший муж Началовой показал беременность благоверной.

«Анжелике месяц»: Алдонин поздравил жену с первым днем рождения дочери
Евгений Алдонин. Фото Global look press

Футболист Евгений Алдонин, бывший супруг Началовой, поздравил свою супругу с первой датой рождения их дочки Анжелики. Девочке исполнился месяц.

В своем блоге спортсмен опубликовал трогательный семейный снимок, на котором запечатлена почти вся семья: сам футболист, его супруга Ольга, трехлетний сын Артем и Анжелика, правда пока еще в животе своей матери. Судя по снимку, благоверная Евгения находится уже на последнем месяце беременности.

В кадре не хватает только старшей дочери Алдонина Веры, которая родилась в отношениях с Юлией Началовой. Но, поскольку девочка в основном проживает с бабушкой и дедушкой, это вполне объяснимо.

Ольга Алдонина тоже не осталась в стороне от знаменательной для пары даты. И отметилась в своем блоге видеороликом, в котором тоже предстала беременной.

«Это моя нежность, что прятала целую вечность. Под кожей скрывала так бережно. Веришь мне? Это я, новая. Нашей доченьке месяц», — подписала она клип.

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«Анжелике месяц»: Алдонин поздравил жену с первым днем рождения дочери
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