«Анжелике месяц»: Алдонин поздравил жену с первым днем рождения дочери

Футболист Евгений Алдонин, бывший супруг Началовой, поздравил свою супругу с первой датой рождения их дочки Анжелики. Девочке исполнился месяц.

В своем блоге спортсмен опубликовал трогательный семейный снимок, на котором запечатлена почти вся семья: сам футболист, его супруга Ольга, трехлетний сын Артем и Анжелика, правда пока еще в животе своей матери. Судя по снимку, благоверная Евгения находится уже на последнем месяце беременности.

В кадре не хватает только старшей дочери Алдонина Веры, которая родилась в отношениях с Юлией Началовой. Но, поскольку девочка в основном проживает с бабушкой и дедушкой, это вполне объяснимо.

Ольга Алдонина тоже не осталась в стороне от знаменательной для пары даты. И отметилась в своем блоге видеороликом, в котором тоже предстала беременной.