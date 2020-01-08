Ясновидящая предрекла рождение у Веры Алдониной трех детей

Ясновидящая Галина Янко высказалась о судьбе единственной дочери певицы Юлии Началовой Веры Алдониной. Сейчас девочке 12 лет. Ее мать ушла из жизни, как известно, в прошлом году.

Как считает таролог, Вера Алдонина — очень одаренный ребенок. Успех ей обеспечен и в танцах, и в пении, и в музыке. Однако реализовать себя девочка, когда подрастёт сможет в совсем другой отрасли. Она станет адвокатом. Вера будет заниматься документацией.

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В личной жизни главные события в жизни дочери футболиста Евгения Алдонина развернутся, когда ребенку исполнится 22-23 года. Она выйдет замуж за состоятельного человека. У пары родится трое детей.

Также таролог отметила, что сейчас девочка много времени проводит с отцом. Впрочем, вскоре основную заботу над ней возьмут бабушка и дедушка, родители Юлии Началовой. В будущем девочка будет заботиться о родителях Началовой, чтобы они прожили как можно больше, сообщает портал dni.ru.