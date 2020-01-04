«Мой талантливый ангел!»: Навка сняла импровизированный спектакль дочери

Татьяна Навка работала не покладая рук весь декабрь. Перед Новым годом состоялась премьера нового ледового шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Она блеснула на льду вместе со своей пятилетней дочкой Надеждой. По словам спортсменки, у ее наследницы загорелись глаза, когда ей предложили роль. Малышка никому не хочет отдавать ее, хотя для ребенка гастроли утомительны.

Похоже, что Надежде понравилось быть актрисой. Она накануне устроила импровизированный спектакль у себя в спальне. Девочка в розовой пижаме рассказала о «белой и чистой снежинке». Наследница Навки с выражением и танцами делилась историей про снежинку. В какой-то момент она стала поправлять «декорации». «Снимай! Снимаешь?» — уточнила девочка у мамы.

«Талант! Как жаль, что нет детского Оскара!!! Я бы его вручила сразу же!!! Особенно за концовку! Мой талантливый ангел!» — похвасталась Навка.

От Надежды остались в восторге и Игорь Крутой, и Алика Смехова. Многие поклонники согласились с фигуристкой, что кроха наделена талантом. «Какая красота! С поклоном! Прелесть», «Какая умница, Надюша! Стишок такой немаленький и как эмоционально прочитала!», «Действительно, девочка у вас чудная!», «Талантливый ребенок… Ничего не скажешь!», «Наденька умница, мамина и папина радость», — прокомментировали пост подписчики.