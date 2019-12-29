Звездные истории

«Спящая красавица. Легенда двух королевств»: Навка-Малефисента, Чернышов и акробаты с огнем

В Москве состоялась премьера мюзикла на льду фигуристки Татьяны Навки.

«Спящая красавица. Легенда двух королевств»: Навка-Малефисента, Чернышов и акробаты с огнем
Кадр из шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Фото: предоставлено организаторами

В Москве состоялась премьера мюзикла на льду фигуристки Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Главная героиня предстала в шоу сразу в двух образах – доброй феей и колдуньей Малефисентой. А главную мужскую партию исполнил пятикратный чемпион США и двукратный победитель чемпионата Четырех континентов в танцах на льду Петр Чернышев.

Для пятилетней дочки Татьяны Навки Наденьки Песковой шоу стало дебютом. Девочка появилась на льду в самом конце и буквально влюбила в себя зрителей. Маленькая, милая, на коньках, ми-ми-ми одним словом.

Мюзикл сопровождали многочисленные световые эффекты, участники исполняли сложные акробатические номера с использованием огня, артисты летали над сценой, неожиданно исчезали.

«Очень хочется, чтобы в каждый дом в Новый год пришла настоящая сказка и подарила всем добро, счастье и любовь», — произнесла Татьяна Навка после премьеры под аплодирующий ей зал.

Мы подготовили фоторепортаж с премьеры шоу, чтобы вы сами смогли увидеть часть программы и сделать свои собственные выводы.

Кадр из шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Фото
Кадр из шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Фото: предоставлено организаторами
Кадр из шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Фото
Кадр из шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Фото: предоставлено организаторами
Кадр из шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Фото
Кадр из шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Фото: предоставлено организаторами
Кадр из шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Фото
Кадр из шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Фото: предоставлено организаторами
Кадр из шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Фото
Кадр из шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Фото: предоставлено организаторами
Кадр из шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Фото
Кадр из шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Фото: предоставлено организаторами
Кадр из шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Фото
Кадр из шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Фото: предоставлено организаторами
Кадр из шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Фото
Кадр из шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Фото: предоставлено организаторами
Кадр из шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Фото
Кадр из шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Фото: предоставлено организаторами
Кадр из шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Фото
Кадр из шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Фото: предоставлено организаторами
Кадр из шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Фото
Кадр из шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Фото: предоставлено организаторами
Кадр из шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Фото
Кадр из шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Фото: предоставлено организаторами
Кадр из шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Фото
Кадр из шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Фото: предоставлено организаторами
Кадр из шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Фото
Кадр из шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Фото: предоставлено организаторами
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Тэги:

«Спящая красавица»Алина ЗагитоваНадежда ПесковаПетр ЧернышовТатьяна НавкаТатьяна Навка и Дмитрий Песков
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«Спящая красавица. Легенда двух королевств»: Навка-Малефисента, Чернышов и акробаты с огнем
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