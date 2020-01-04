Татьяна Навка: «Дочь говорит: «Никому не дам роль, буду кататься сама!»

Все новогодние каникулы олимпийская чемпионка Татьяна Навка проведет на льду — знаменитая фигуристка представляет зрителям ледовый мюзикл «Спящая красавица. Легенда двух королевств». Самое интересное, что вместе с Татьяной в мюзикле выступает и ее дочь Надя, которой всего пять лет.

«У ребенка загорелись глаза»

— В «Спящей красавице» Надя играет вас в детстве. Что для нее значит этот спектакль, стремится ли она к профессиональной спортивной карьере?

— Я начала кататься в пять лет, ровно в том возрасте, в котором находится сейчас моя младшая дочка. Наденька начала заниматься фигурным катанием в три с половиной года. Для нее все, что происходит сейчас — репетиции, выступления, конечно, очень волнительно. Волнительно это и для меня как для мамы. Поэтому, когда я ей сказала: «Надя, есть такая возможность, ты можешь участвовать в нашей сказке», я увидела, как у ребенка загорелись глаза. И с этой минуты она перестала говорить, что устала, что у нее болят ножки, что у нее болят ручки. И я поняла, что Надя сможет. Каждый раз я говорю дочке: «Если ты не хочешь, есть очень много девочек, желающих участвовать». На что она отвечает: «Нет, никому не дам свою роль, буду кататься сама». Но я сразу говорю: ребенок еще маленький. Да, мне бы хотелось, чтобы Надя выступала во всех спектаклях, но не могу этого гарантировать. Два шоу в день — это непросто, у нас за две недели будет более двадцати спектаклей. И это колоссальная нагрузка не только на ребенка, но и на взрослого. Буду отталкиваться от эмоционального фона дочери, ее усталости. Поэтому, если кто-то купит билет специально на Надежду Пескову (смеется) и не увидит ее на льду, я заранее перед этими зрителями извиняюсь. Все будет зависеть от ребенка. Я как мать волнуюсь за ее здоровье.

— Вы нам рассказывали, что Надя занимается еще и иностранными языками, музыкой, рисованием, лепкой, чтением, плаванием. Она сама хочет так много работать? Стремится быть похожей на маму?

— Надя видит, что родители много работают, ведут активный образ жизни и при этом стараются посвятить ей каждую свободную минуту. Дочь наблюдает, как мама дома занимается спортом, часто уезжает на тренировки, поэтому и сама стремится на занятия. У нее даже желания никогда не возникало бездельничать, сидеть на диване и смотреть сутками телевизор. Мы, в свою очередь, никогда не подсовываем Наде планшет или телефон, просто чтобы отвлечь ее или чем-то занять.

«В плане эмоций Загитова стала еще ярче»

— Пора корпоративов коснулась вашей ледовой труппы? Гуляли, отмечали?

— 1 января — это для нас единственный выходной, все праздники работаем. И мы все отмечаем кто как хочет. Корпоративов у нашей команды в новогодние праздники не будет, но по традиции после окончания последнего спектакля у нас всегда небольшая вечеринка: выпиваем шампанское, делимся впечатлениями, поздравляем друг друга.

— В этом году у вас в спектакле катается действующая олимпийская чемпионка Алина Загитова. Недавно много шума вызвало ее объявление о том, что она временно приостанавливает участие в соревнованиях. Как построен ее тренировочный процесс в вашем шоу?

— Я безумно благодарна тренерскому составу и родителям Алины за то, что они доверили мне это чудо. Несмотря на то что у нас в шоу иногда репетиции проходили ночью, Алина на катке уже с утра, потому что она тренируется и утром, и днем, и вечером.

— Какой новый опыт она у вас получит?

— Алина еще совсем юная. В спорте, и это правильно, акцент идет в основном на технику. А в нашем спектакле мы много работаем над эмоциональной составляющей, над вещами, на которые в спорте у Алины не было ни сил, ни времени. Мне кажется, это огромный плюс: вы увидите, что Алина в эмоциональном плане еще более яркая, чем на соревнованиях. Первый раз в жизни Алина катается в паре — она так радовалась, когда ее подняли на руки!

— Говорят, что поклонники Алины, которые ездили по разным странам, чтобы увидеть выступление Загитовой, теперь берут билеты в Москву специально на ваше шоу…

— Да, действительно, мы таким образом развиваем столичный туризм. Алина безумно востребована во всем мире. И любое шоу почтет за честь и счастье иметь такую звезду.