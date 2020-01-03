Один день в Москве: Водянова накормила пятилетнего сына пельменями и сводила на балет

Наталья Водянова в минувшем 2019 году несколько раз приезжала в Россию. Осенью она объездила весомую часть страны со своими старшими детьми от прошлых отношений: Лукасом, Невой и Виктором. В это время ее гражданский супруг Антуан Арно приглядывал за их общими детьми: пятилетним Максимом и трехлетним Романом. А вот Новый год знаменитость отметила уже со всей семьей в Париже, где и живет.

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Никто не ожила, что в первых числах января Водянова вновь наведается в Москву. На этот раз она привезла с собой старшего сына от Арно Максима. Модель повезло, так как в столице выпал пушистый снег и ее наследник даже слепил несколько снеговиков. Звезда устроила насыщенную программу на день. Они успели прогуляться по центру города и заглянули на красную площадь, а затем отведали пельменей в одном из лучших ресторанов Москвы.

Наталья даже вышла в свет. Она сводила сына на балет «Щелкунчик» в Большой театра, на которых мечтают попасть многие. После этого модель заглянула в гости к друзьям, где ее наследник смог поиграть в шахматы с другими детьми. «Последнее, но тоже немаловажное — мама побывала на финале главного тв проекта страны „Голос“», — отметила Водянова. Она назвала «волшебными» 24 часа, которые провела в России с сыном.

Модель заверила, что новогодние праздники в Москве красивее, чем в самом Париже. «Так мило это всё! Надеюсь, Максиму понравилось, и он не сильно устал», «Наташа, спасибо, что прививаешь своим детям русскую культуру», «Вы такая красивая и настоящая!», «Прекрасный день. И сегодня немного зимы в Москве», — прокомментировали пост подписчики.