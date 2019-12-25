Водянова отпраздновала католическое Рождество с детьми в Париже

Наталья Водянова с юных лет покоряет мировые подиумы. Она стала одной из самых известных российских супермоделей. Девушка активно занимается благотворительностью и воспитывает пятерых детей. В декабре она успела побывать в России и даже устроила грандиозный бал, чтобы собрать деньги для фонда «Открытые сердца». Но задерживаться на своей родине девушка не стала. Она вернулась в Париж, где живет с семьей.

Как известно, католики 25 декабря отмечают Рождество. Многие звезды, включая Еву Лонгорию, Хилари Дафф, поздравили поклонников с этим событием. Не стала оставаться в стороне и Водянова. Она сводила своих детей в ресторан в Париже по такому случаю. В соцсети модель опубликовала кадра, на котором позирует за столом с дочкой Невой, старшим сыном Лукасом и еще одним наследником Виктором Портамном. По всей видимости, самых маленьких детей, Максима и Романа, она решила оставить дома.

Не было вместе с Натальей и мужа Антуана Арно. Возможно, что он был сильно занят, так как мужчина является частью одной из самых богатых семей в Европе. «Всех с католическим Рождеством!», — написала модель в соцсети.

Поклонники умилились снимком. Но некоторых смутил наряд знаменитости. Обычно Наталья всегда выглядит элегантно и стильно, но на этот раз она вышла в свет в платье в цветочек и алой жилетке. Пользователям Сети такой наряд показался странным и безвкусным. «А где муж?», «Нелепое платье, как из деревни», «Красивая семья, но наряд в цветочек удивил», «Дети так на вас похожи», «Нева вся в маму», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что Водянова строит отношения с Арно уже восемь лет. Официально они не оформили отношения, предпочитая жить в гражданском браке. Время от времени влюбленные появляются вместе на публике.