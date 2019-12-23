В розовых лосинах и трусах: Водянова необычно поздравила сына с 18-летием

37-летняя Наталья Водянова нестандартно поздравила своего старшего сына Лукаса с совершеннолетием. В своем блоге она разместила архивное фото, на котором модель в прозрачных розовых лосинах и белых трусах позирует рядом с отпрыском.

Судя по всему, этим снимком модель хотела показать, что юношеский задор и желание немного похулиганить по-прежнему присущи ей. Топ-модель отметила, что Лукас – очень послушный и внимательный, всегда заботится о своих младших братьях и сестре. Наталья не забыла сделать комплимент и самой себе, назвав сына добрым, мыслящим, смелым и искренним, при этом подчеркнув, что эти же качества присущи и ей тоже.

Отметим, что Лукас на самом деле очень похож характером на свою маму. Как и Наталья, он покоряет мировые подиумы и нередко появляется на обложках глянца в качестве модели. Всего у Водяновой пятеро детей – четыре сына и одна дочь.

Сам Лукас в свой день рождения отметился совместным снимком с младшим братом по отцу Джастину Портману, британскому аристократу и художнику. Парень часто гостит у него и вполне дружен с его новой супругой, актрисой Морган Портман.