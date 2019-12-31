ЗВЕЗДЫ

Стеша Маликова зажигательно станцевала в костюме Снегурочки в Алма-Ате

Девушка волею судьбы в канун Нового года оказалась в Казахстане.

Стеша Маликова зажигательно станцевала в костюме Снегурочки в Алма-Ате
Стеша Маликова. фото: globallookpress.com/

Дмитрий Маликов почти два года назад стал отцом во второй раз. Сейчас он с супругой воспитывает сына Марка. Также у него есть дочь Стефания, которая уже стала совсем взрослой. Певец не торопит девушку с замужеством, но не скрывает, что она уже знакомит его со своими кавалерами. А не так давно наследница артиста поймала букет невесты. Стеша любит проводить время с семьей, поэтому на днях с папой побывала в Большом театре, но Новый год, похоже, она встретит не дома.

За несколько часов до праздника и поздравления президента дочь Маликова оказалась в Алма-Ате. Она поделилась сначала кадрами из самолета, а потом уже из дома, в котором остановилась. Девушка на новом видео предстала в костюме Снегурочки. Она была не одна, а с таинственным Дедом Морозом. Стеша зажигательно станцевала под хит «Дискотеки аварии» — «Новый год к нам мчится». В отражении зеркала видно, что в доме собралось много гостей.

«Деда Мороза со Снегурочкой ждали? Мы уже к вам едем!» — написала девушка.

Поклонники сначала решили, что с ней танцует папа, но Стефания заверила, что Дмитрий не наряжался в Деда Мороза. Также многим стало интересно, как она оказалась в другой стране. «Чудеса случаются в Новый год! Тут очень круто, всегда мечтала побывать в Казахстане!» — пояснила дочь Маликова. Пользователи сети отметили, что она умеет веселиться. «Настоящая луноликая русская красавица», «Стеша ты, как всегда, такая классная», «Классно», — отозвались подписчики.

К слову, потом Стефания отправилась в спальню и стала наслаждаться вечером, смотря старые фильмы по телевизору. С кем она проводит праздничный день, так и осталось тайно.

Фото: instagram.com/steshamalikova/
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Звездные детиЗвездный стильНовости googleНовый год 2020Стефания Маликова
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Стеша Маликова зажигательно станцевала в костюме Снегурочки в Алма-Ате
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