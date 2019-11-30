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«Папа просто счастлив»: 19-летняя Стеша Маликова поймала букет невесты

Артист вместе с наследницей отметился в Париже на празднике у друзей.

«Папа просто счастлив»: 19-летняя Стеша Маликова поймала букет невесты
Дмитрий Маликов с дочерью Стефанией. фото: instagram.com/steshamalikova/

Дмитрий Маликов в прошлом году стал отцом во второй раз. Суррогатная мать выносила для певца и его супруги Елены сына Марка.  Также у артиста есть дочь Стефания, которая успела выпорхнуть из родительского гнезда. Она окончила школу и учится в МГИМО. Девушка была рада появлению братика. Она любит проводить время с семьей, поэтому на днях  приехала в Париж с отцом. Как оказалось, Дмитрия и Стеша приехали туда не просто так.

Накануне в соцсети дочь певица поделилась снимком, на котором запечатлена в черном силуэтном платье-бюстье. Наряд подчеркнул ее стройную фигуру. Стеша принарядилась для особого случая. Вместе с папой она пришла на свадьбу друзей. Поклонники восхитились ее образом. Многие отметили, что не видели ее такой элегантной. А другие удивились тому, что Маликов совершенно не изменился за последние годы.

Позже Стеша похвасталась радостной новостью. Она стала танцевать с букетом в руках, который оказался особенным. Рядом с ней зажигательно танцевал и ее отец. «Я поймала букет невесты, а папа просто счастлив», — написала девушка.

Примечательно, что совсем недавно Дмитрий признался, что дочь знакомит его с кавалерами и думает о замужестве. Тогда артист отметил, что не собирается ее торопить, так как хочет, чтобы наследница сделала правильный выбор. Поклонники поздравили Стешу и отметили, что она будет очень красивой невестой. «Стеша очень красивая, просто реально мама+папа в одном лице», «Столько позитива», «Пора замуж», «Ждём свадьбу», «Какие вы клевые», — прокомментировали пост подписчики.

Стоит отметить, что если дочь певица и состоит с кем-то в отношениях, то скрывает личность этого человека. Девушка успевает не только учиться, но и путешествовать. Также она интересуется модой и в этом году даже выпустила коллекцию платьев для выпускниц.

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Дмитрий МаликовЗвездный стильИда ГаличСтеша Маликова
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«Папа просто счастлив»: 19-летняя Стеша Маликова поймала букет невесты
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