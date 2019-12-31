ЗВЕЗДЫ

Лиза и Гарри Галкины в стихах поздравили родителей с наступающим Новым годом

В замке Примадонны царит праздничная атмосфера.

Лиза и Гарри Галкины в стихах поздравили родителей с наступающим Новым годом
Максим Галкин и Алла Пугачева с детьми. фото: instagram.com/maxgalkinru/

Последние недели выдались насыщенными у всех артистов. Алла Пугачева и Максим Галкин не стали исключением. Они снялись в новогоднем выпуске для YouTube-канала девушки-блогера Насти Ивлеевой. Примадонна даже приготовила свое фирменное блюдо для гостей. Однако позже артистка приболела и не смогла посетить похороны Галины Волчек. Ходили слухи, что двойняшки Лиза и Гарри плакали, узнав о смерти худрука «Современника», которую они называли бабушкой Галей.

Однако в канун Нового года в замке звездной пары царила праздничная атмосфера. Дети с утра начали веселиться. Лиза довольно ловко играла на игрушечном пианино узнаваемую песню своей мамы «Миллион алых роз». А сын Гарри изображал перед камерой безудержные танцы. Позже наследники поздравили своих родителей с наступающим Новым годом в стихах. Первой стала дочка Пугачевой.

Она в белом платье и кофте с рукавами-фонариками встала пред родителями и с выражением прочитала стих. Иногда она запиналась, но быстро обыгрывала неловкую паузу. Более того, она сделала открытку, которую вручили сначала папе, а потом маме. «Ты моя любимая», — восхитился Максим.

«А теперь мое стихотворение», — объявил Гарри. Он почти не волновался, поэтому прочитал стих наизусть с блеском. После этого мальчик поспешил на кухню, где готовила помощница Примадонны. «Спасибо, ну дай поцелую», — опешил Галкин. Наследник юмориста вернулся и дал себя поцеловать. Поклонники не могли скрыть умиления. «Какие же прелестные дети, не могу налюбоваться», «Лизонька, солнышко!!! Обожаю эту девочку! Невероятная!», «Вот что делают гены!», «Какие умнички», — стали писать подписчики.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла ПугачеваГарри ГалкинЛиза ГалкинаМаксим Галкинновогоднее настроениеНовый год 2020
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Лиза и Гарри Галкины в стихах поздравили родителей с наступающим Новым годом
Интересно?
Поделись с друзьями: