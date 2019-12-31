Лиза и Гарри Галкины в стихах поздравили родителей с наступающим Новым годом

Последние недели выдались насыщенными у всех артистов. Алла Пугачева и Максим Галкин не стали исключением. Они снялись в новогоднем выпуске для YouTube-канала девушки-блогера Насти Ивлеевой. Примадонна даже приготовила свое фирменное блюдо для гостей. Однако позже артистка приболела и не смогла посетить похороны Галины Волчек. Ходили слухи, что двойняшки Лиза и Гарри плакали, узнав о смерти худрука «Современника», которую они называли бабушкой Галей.

Однако в канун Нового года в замке звездной пары царила праздничная атмосфера. Дети с утра начали веселиться. Лиза довольно ловко играла на игрушечном пианино узнаваемую песню своей мамы «Миллион алых роз». А сын Гарри изображал перед камерой безудержные танцы. Позже наследники поздравили своих родителей с наступающим Новым годом в стихах. Первой стала дочка Пугачевой.

Она в белом платье и кофте с рукавами-фонариками встала пред родителями и с выражением прочитала стих. Иногда она запиналась, но быстро обыгрывала неловкую паузу. Более того, она сделала открытку, которую вручили сначала папе, а потом маме. «Ты моя любимая», — восхитился Максим.

«А теперь мое стихотворение», — объявил Гарри. Он почти не волновался, поэтому прочитал стих наизусть с блеском. После этого мальчик поспешил на кухню, где готовила помощница Примадонны. «Спасибо, ну дай поцелую», — опешил Галкин. Наследник юмориста вернулся и дал себя поцеловать. Поклонники не могли скрыть умиления. «Какие же прелестные дети, не могу налюбоваться», «Лизонька, солнышко!!! Обожаю эту девочку! Невероятная!», «Вот что делают гены!», «Какие умнички», — стали писать подписчики.