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Танцы Гарри и музыка Лизы: Галкин поделился предновогодним настроением

Семья Примадонны в предвкушении праздника.

Танцы Гарри и музыка Лизы: Галкин поделился предновогодним настроением
Максим и Гарри Галкины. Фото https://www.instagram.com/maxgalkinru/

Максим Галкин вместе со своими детьми Гарри и Лизой, как и многие россияне, уже в предвкушении праздника. О своем предновогоднем настроении он снял небольшой домашний ролик.

В кадре его дочь Лиза довольно ловко играет на игрушечном пианино узнаваемую песню своей мамы «Миллион алых роз». А сын Гарри изображает перед камерой безудержные танцы. Счастливая семья проснулась с великолепным настроением и готова к встрече с чудом.

«Ставьте лайки!» — призвал в конце видео сын Галкина, глядя в камеру.

Судя по всему, малыш уже привык к тому, что его папа постоянно снимает о нем ролики в Instagram.

Кстати, Максим должен появиться в «Новогодней ночи на Первом». Тренд-аналитик  Максим Зарипов высказался на страницах Teleprogramma.pro по поводу неоднозначного белого наряда артиста, который он выбрал для шоу. Эксперт считает, что костюмы артиста всегда немного ироничны.

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Танцы Гарри и музыка Лизы: Галкин поделился предновогодним настроением
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