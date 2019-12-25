«Лера, здоровья тебе!»: Галкин поддержал попавшую в больницу Кудрявцеву

Супруг 70-летней Примадонны отечественного шоу-бизнеса не остался в стороне от случившегося, узнав, что ведущая шоу «Секрет на миллион» попала в больницу. Ранее сообщалось, что знаменитости провели срочную операцию.

Пока неизвестно, сколько времени возлюбленная хоккеиста Игоря Макарова проведет под наблюдением врачей. Леру поместили в отдельную палату, в которой есть телевизор. К ней уже пускают первых посетителей. Так, Кудрявцеву успели навестить друзья. Тем временем коллеги телеведущей желают ей скорейшего выздоровления. К числу неравнодушных присоединился и Максим Галкин.

«Лера, здоровья тебе!» — отметил шоумен, обращаясь к Лере Кудрявцевой.

Пока возлюбленная Игоря Макарова находится в больнице, за ее годовалой дочкой Машей приглядывают отец и няни. Ранее Лера уже говорила о том, что не любит расставаться на долгое время с крохой. Себя Кудрявцева считает беспокойной мамой. Вместе с Машенькой знаменитость побывала на ее первой елке. Малышей на празднике развлекали аниматоры и иллюзионисты с мыльными пузырями. Сама телеведущая призналась, что осталась под большим впечатлением от увиденного. Пока Маша водила хороводы с другими детьми, ее звездная мама снимала все происходящее на камеру смартфона, делясь с подписчиками свежими кадрами в stories.