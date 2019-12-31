ЗВЕЗДЫ

Моменты счастья: Мария Миронова прогулялась среди елок с трехмесячным сыном

Актриса также показала и свою праздничную елку.

Моменты счастья: Мария Миронова прогулялась среди елок с трехмесячным сыном
Мария Миронова. фото: globallookpress.com/

Для Марии Мироновой уходящий год был очень насыщенным. Сначала она заинтриговала поклонников романом с таинственным избранником, а потом неожиданно призналась, что беременна. В итоге актриса во второй раз стала мамой в 46 лет. Она родила сына Федора. Как оказалось, уже три года она состоит в браке с бизнесменом по имени Андрей. Он и является отцом ребенка. Первое время после рождения наследника артистка наслаждалась идиллией в Греции, но ближе к зиме вернулась в Россию.

Первым делом она занялась обустройством детской комнаты. Актриса заказала белую кроватку с балдахином и вырезанными из дерева сердечками. Она поставила ее рядом со своей кроватью. Похоже, что Новый год Миронова решила встретить в семейном кругу дома. Она опубликовала видео, на котором гуляет среди елок в Подмосковье. Актриса в пуховике катит перед собой коляску. Лицо трехмесячного наследника она пока предпочитает скрывать.

Также Мария показала праздничную елку. Они нарядили живое хвойное дерево прямо на улице гирляндами.

«Едем в 2020, дорогие! Спасибо уходящему за чудеса и дары! Спасибо всем, кто с нами, нашим близким, светлая память ушедшим, мира нам всем и радости огромной от момента!» — написала актриса.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Они также присоединились к поздравлениям. «Пусть ваш дом будет наполнен Любовью!! Радостью!!! Искренностью!! Взаимностью», «Как красиво», «Уважаемая Мария Андреевна! Счастливого Нового года!», «Спасибо, Машенька, за добрые слова и пожелания! Мира, счастья и любви вашей семье и близким!» — прокомментировали пост подписчики.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

дети звездЗвездные детизвездные семьиМария МироноваМария Миронова фотоновогодние елки
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Моменты счастья: Мария Миронова прогулялась среди елок с трехмесячным сыном
Интересно?
Поделись с друзьями: