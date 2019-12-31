Моменты счастья: Мария Миронова прогулялась среди елок с трехмесячным сыном

Для Марии Мироновой уходящий год был очень насыщенным. Сначала она заинтриговала поклонников романом с таинственным избранником, а потом неожиданно призналась, что беременна. В итоге актриса во второй раз стала мамой в 46 лет. Она родила сына Федора. Как оказалось, уже три года она состоит в браке с бизнесменом по имени Андрей. Он и является отцом ребенка. Первое время после рождения наследника артистка наслаждалась идиллией в Греции, но ближе к зиме вернулась в Россию.

Первым делом она занялась обустройством детской комнаты. Актриса заказала белую кроватку с балдахином и вырезанными из дерева сердечками. Она поставила ее рядом со своей кроватью. Похоже, что Новый год Миронова решила встретить в семейном кругу дома. Она опубликовала видео, на котором гуляет среди елок в Подмосковье. Актриса в пуховике катит перед собой коляску. Лицо трехмесячного наследника она пока предпочитает скрывать.

Также Мария показала праздничную елку. Они нарядили живое хвойное дерево прямо на улице гирляндами.

«Едем в 2020, дорогие! Спасибо уходящему за чудеса и дары! Спасибо всем, кто с нами, нашим близким, светлая память ушедшим, мира нам всем и радости огромной от момента!» — написала актриса.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Они также присоединились к поздравлениям. «Пусть ваш дом будет наполнен Любовью!! Радостью!!! Искренностью!! Взаимностью», «Как красиво», «Уважаемая Мария Андреевна! Счастливого Нового года!», «Спасибо, Машенька, за добрые слова и пожелания! Мира, счастья и любви вашей семье и близким!» — прокомментировали пост подписчики.