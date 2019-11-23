Кроватка и авторское белье: Миронова обустроила детскую комнату для сына

Мария Миронова летом перестала скрывать беременность. О своем возлюбленном актриса тоже ничего не рассказывала. В сентябре в одной из клиник в Греции она родила сына. Мальчик получил красиво имя Теодор, но она часто зовет его просто Федор. У нее также есть уже взрослый наследник 27-летний Андрей Миронов-Удалов. Долгое время артистка тосковала по родине, хоть ей и нравились красивые пейзажи на минеральном озере Вулиагмени.

Но на днях Мария вернулась в Москву. Первым делом она занялась обустройством детской комнаты. Актриса заказала белую кроватку с балдахином и вырезанными из дерева сердечками. Она поставила ее рядом со своей кроватью с розовой спинкой, чтобы в любой момент ночью быстро можно было оказаться рядом с ребенком. Девушка также установила сверху подвесную игрушку. «Это конечно большой для Федюни сюрприз», — отметила Миронова. Музыкальная игрушка состояла из мягких звездочек, луны и жемчужин.

Также Мария планирует застелить авторское белье. Для сына она выбрала белый пододеяльник и простыни. На них вышита овечка, которая спит на полумесяце. Несмотря на то, что артистке очень нравилось проводить время в Греции, она скучала по своим близким. Знаменитость была рада воссоединиться с мамой Екатериной Градовой, сыном Андреем и его невестой.

«Так надолго мы еще не расставались. Почувствовала себя в шкуре эмигранта и поняла, что никогда не смогла бы поселиться в другой стране, даже самой прекрасной», — призналась Мария, когда вернулась в Россию.

Напомним, что возлюбленного актриса продолжает скрывать. Известно, что его зовут Андрей, он бизнесмен. Ранее Миронова рассказала, что вышла за него замуж там же в Греции еще до рождения наследника. Ходят слухи, что он моложе свое 46-летней избранницы.