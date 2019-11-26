Мария Миронова наконец-то показалась на публике

Около двух месяцев назад актриса Мария Миронова стала матерью уже во второй раз. Роды проходили в Греции, после чего звезда совсем ненадолго вернулась в столицу России, а сейчас она находится в Лондоне на презентации фильма «Холоп», который выйдет в прокат в нашей стране в конце декабря.

В своем личном аккаунте в Instagram Мария выложила несколько фотографий с премьеры, а также отметила, что зрители долго не хотели отпускать участников съемочной группы. Поклонники в комментариях отметили обворожительный наряд актрисы, а также похвалили ее стройность, казалось бы, роды прошли совсем недавно, а Мария уже выглядит так, словно и не было этих девяти месяцев.

Актриса не спешит показывать новорожденного Федора, равно как и предпочитает держать подальше от представителей СМИ своего законного супруга. Более того, никто даже не знает его фамилии, известно лишь имя Андрей и то, что он директор по развитию российско-японской компании, занимающейся медицинскими технологиями.