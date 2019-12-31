ЗВЕЗДЫ

Максим Виторган сводил трехлетнего сына на необычную новогоднюю елку

Мальчик стал гостем концерта группы «Би-2».

Максим Виторган сводил трехлетнего сына на необычную новогоднюю елку
Максим Виторган. фото: globallookpress.com

Максим Виторган после развода с Ксенией Собчак начал встречаться с Нино Нинидзе. Но при этом каждую свободную минуту он уделяет своему младшему сыну Платону.

Теперь экс-супруги продолжают воспитывать наследника, но проводят с ним время по очереди. Чаще всего телеведущая оставляет наследника бывшему мужу, когда отправляется в путешествие с новым супругом Константином Богомоловым.

Так, новогодние каникулы Платон проводит с папой. Он уже успел побывать с ним в горах и впервые встал на лыжи. Также Виторган решил сводить ребенка на необычную новогоднюю елку, организованную участниками рок-группы «Би-2» для самых близких друзей. По правилам мероприятия гости могли приходить на выступление с детьми. Максим сделал трогательный снимок с наследником. Они даже оделись в одном стиле.

Виторган с сыном. фото: instagram.com/mvitorgan/

К слову, накануне мальчик также «подвел» итоги уходящего года. Подруга артиста поинтересовалась у малыша, какие итоги уходящего года он может назвать, когда они сидели за ужином в ресторане. Платон на миг задумался, но ответил. «Папа», — сказал он, смотря на Виторгана.

После концерта с актер отправился на вечеринку к Оксане Лаврентьевой, которой исполнился 41 год. Сначала гости собрались в московском планетарии прошло, где желающие рассказали самые интересные истории связанные с именинницей. Потом праздник перекачивал в столичный ресторан, где уже были только самые близкие Оксаны. Там уже появилась возлюбленная Виторгана. 28-летняя Нино исполнила для гостей каверы на мировые хиты.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Звездные детиКсения СобчакМаксим Виторган
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Максим Виторган сводил трехлетнего сына на необычную новогоднюю елку
Интересно?
Поделись с друзьями: