Максим Виторган сводил трехлетнего сына на необычную новогоднюю елку

Максим Виторган после развода с Ксенией Собчак начал встречаться с Нино Нинидзе. Но при этом каждую свободную минуту он уделяет своему младшему сыну Платону.

Теперь экс-супруги продолжают воспитывать наследника, но проводят с ним время по очереди. Чаще всего телеведущая оставляет наследника бывшему мужу, когда отправляется в путешествие с новым супругом Константином Богомоловым.

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Так, новогодние каникулы Платон проводит с папой. Он уже успел побывать с ним в горах и впервые встал на лыжи. Также Виторган решил сводить ребенка на необычную новогоднюю елку, организованную участниками рок-группы «Би-2» для самых близких друзей. По правилам мероприятия гости могли приходить на выступление с детьми. Максим сделал трогательный снимок с наследником. Они даже оделись в одном стиле.

К слову, накануне мальчик также «подвел» итоги уходящего года. Подруга артиста поинтересовалась у малыша, какие итоги уходящего года он может назвать, когда они сидели за ужином в ресторане. Платон на миг задумался, но ответил. «Папа», — сказал он, смотря на Виторгана.

После концерта с актер отправился на вечеринку к Оксане Лаврентьевой, которой исполнился 41 год. Сначала гости собрались в московском планетарии прошло, где желающие рассказали самые интересные истории связанные с именинницей. Потом праздник перекачивал в столичный ресторан, где уже были только самые близкие Оксаны. Там уже появилась возлюбленная Виторгана. 28-летняя Нино исполнила для гостей каверы на мировые хиты.