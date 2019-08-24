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Лаврентьева устроила фотосессию в бикини вместе с Нино Нинидзе

Девушки пересеклись на Кипре и решили сделать совместные фото.

Лаврентьева устроила фотосессию в бикини вместе с Нино Нинидзе
Нино Нинидзе и Оксана Лаврентьева. фото: instagram.com/ninosha13,ninstagram.com/olololnew/

Оксана Лаврентьева — основательница «РусМоды». 40-летняя актриса летом прошлого года сначала устроила девичник, а потом и роскошную свадьбу. Ее избранником стал писатель Александр Цыпкин. Теперь они живут душа в душу, много путешествуют и практически не расстаются. На отдыхе влюбленные даже вместе тренируются. Как оказалось, этим летом они отдыхают в Одессе, куда приехали Нино Нинидзе с сыном и новым возлюбленным Максимом Виторганом.

Похоже, что две пары решили провести время вместе на пляже. Оксана поделилась фотографией, сделанной на отдыхе. Она позировала в бикини болотного цвета, загорая на диване с Нино. Девушки выглядели словно настоящие модели. Кажется, что возлюбленная Виторгана, расслабилась и задремала. В кадре Лаврентьева ласково поправляет волосы своей подруге. «Геометрия нежности», — назвала снимок жена Цыпкина.

Поклонники от такой неожиданной фотосессии пришли в восторг. Они одолжили девушек комплиментами. «Вы просто неотразимо великолепны!», «Очень красивые…», «Цвета! Ну и нынешняя пассия Максима очень красивая!», «Какие красивые люди в моей Одессе!Отличного вам заката!», «Эстетика», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что ранее Нинидзе провела время с возлюбленным на Кипре. Там они познакомили своих детей. На одном из снимков Виторган позировал с маленьким Платоном от Ксении Собчак, 23-летней дочерью Полиной и 18-летним сыном Даниилом от первой жены Виктории. А Нино привезла с собой сына Сашу, которого родила от Кирилла Плетнева.

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Александр ЦыпкинМаксим ВиторганНино НинидзеОксана ЛаврентьеваФото в купальнике

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Лаврентьева устроила фотосессию в бикини вместе с Нино Нинидзе
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